OM : Guendouzi affiche clairement sa déception mais garde espoir malgré tout !

Après la rencontre face à l’AS Monaco, Mattéo Guendouzi a affiché sa déception mais affirme qu’il garde confiance en son équipe. Il n’est pas inquiet pour la suite de la saison.

L’Olympique de Marseille s’est incliné au Vélodrome une nouvelle fois. Cette fois-ci, c’était face à l’AS Monaco sur le score de 1-0 alors que la première mi-temps était clairement en faveur des Olympiens.

J’ai confiance en mon équipe, et en mon staff. Déçu, mais pas inquiet — Guendouzi

Le milieu de terrain Mattéo Guendouzi s’est exprimé après la rencontre. Le joueur qui a récemment signé à l’OM en provenance d’Arsenal a affiché sa déception mais garde confiance en ses coéquipiers pour la suite de la saison marseillaise.

« On a fait une très bonne première mi-temps, on n’a pas mis ce but-là qui nous aurait placés dans une situation très confortable. On a été très au-dessus d’eux en première, il n’y a pas eu photo sur ça. En seconde période, ils ont réussi à marquer sur l’une des seules occasions qu’ils ont eues. On est très déçus, c’est une nouvelle désillusion à domicile, surtout qu’on était largement au-dessus en première. C’est triste de ne pas avoir su en profiter. Ce match-là n’a rien à voir avec celui contre Clermont, où on n’avait pas été au niveau d’une équipe de L1. Le résultat ne reflète pas le match. La situation commence à devenir compliquée ? Pour vous, oui, car on a enchaîné quelques mauvais résultats. On en est conscients, le public nous pousse chez nous et c’est triste de perdre beaucoup de points à domicile. Mais on est encore en Ligue Europa Conférence, on est troisièmes de L1, on a encore notre destin entre nos mains, la fin de saison va être intéressante. Il va falloir garder la tête haute et froide. En répétant une première période comme ce (dimanche) soir, avec de très bonnes choses, on va prendre beaucoup de points. J’ai confiance en mon équipe, et en mon staff. Déçu, mais pas inquiet » Mattéo Guendouzi – Source : Zone mixte (06/03/22)

