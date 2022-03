Dans un Vélodrome plein à craquer, les deux olympiens Matteo Guendouzi et William Saliba ont reçu les clameurs des supporters présents dans le stade à chaque touché de balle. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Didier Deschamps a confié être bluffé par la maturité des deux joueurs marseillais.

Les Bleus étaient de passage hier soir au stade Vélodrome à l’occasion d’un match amical face à la Côte d’Ivoire. Deux Marseillais étaient dans les rangs de Didier Deschamps: Matteo Guendouzi et William Saliba. Respectivement âgés de 22 et 21 ans, leur présence en sélection nationale A est toute fraîche. En effet, Guendouzi a profité de ce match à Marseille pour disputer son deuxième match sous la tunique bleue alors que Saliba a eu la chance de faire son baptême du feu devant ses supporters habituels, dans son stade. Si leur présence peut faire débat au vu de leur jeune âge, Didier Deschamps voit en eux une qualité qui balaie cette question.

Deux joueurs avec beaucoup de maturité — Didier Deschamps

Dans un stade rempli de plus de 62 000 supporters totalement acquis à leur cause, Matteo Guendouzi et William Saliba ont été acclamés par toute la foule lors de leur entrée et a chaque fois que le ballon passait pas leurs pieds. Une situation qui aurait pu mettre la pression à certains joueurs. Interrogé à ce sujet après la rencontre, Didier Deschamps a admiré la maturité des deux jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille.

« Ce sont deux joueurs qui sont jeunes mais qui ont beaucoup de maturité. Matteo, avec ce qu’il fait avec l’OM, déjà qu’il a beaucoup de détermination et d’envie, ça ne le perturbe pas. William est d’un calme olympien pour reprendre une expression locale. C’est quelque chose qui booste plutôt que d’entendre des sifflets. C’est bien, j’essaie de leur donner du temps de jeu pour les voir par rapport à ce qui nous attend pour la suite et à chaque fois qu’ils fassent en sorte de profiter de ces temps de jeu. » Didier Deschamps – Source: Conférence de Presse (25/03/2022)