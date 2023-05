OM : « Guendouzi sera précieux dans le Money Time »

Dans DFM, Gaël Biraud, journaliste à la Marseillaise, estime que l’OM aura besoin de Mattéo Guendouzi dans le sprint final.

Entré en jeu à la 75e minute du match entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe à Bollaert. Auteur d’une passe décisive et d’une entrée en jeu pleine de panache contre Auxerre le 30 avril dernier, Guendouzi ne lâche pas malgré un temps de jeu en berne et un départ programmé lors du prochain mercato estival.

Il faut des mecs comme Guendouzi à l’OM

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Gaël Biraud estime que l’OM aura besoin de l’ancien gunners lors des derniers matchs de championnat : « Des joueurs comme Guendouzi et Payet seraient hyper précieux en cette fin de saison. Ils vont se battre pour le club, ils ont ce supplément d’âme que les autres n’ont peut-être pas, sans vouloir leur faire injure. Quand Vitinha rentre à la mi-temps à la place de Sanchez, c’est pas évident, quel que soit son prix. Il y a eu débat en début de saison, mais Guendouzi fait du Guendouzi. Qu’on le place en haut ou en bas sur le terrain, il joue de la même manière. Il reviendra presser sur son côté. Sur les derniers matchs qui vont être déterminants, il faut des mecs comme Guendouzi.

Si Guendouzi part, ça me ferait de la peine

Dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco appelle à la propreté dans la gestion du cas Guendouzi : « C’est compliqué de garder un joueur qui aura sûrement envie de partir, explique Eric Di Meco au micro du Super Moscato Show. Guendouzi a eu des propositions, soit disant de certains clubs à l’intersaison hivernale. On en avait parlé et j’avais dit que ça me ferait de la peine de le voir partir. Forcé de constater qu’il a peu joué, alors que peut-être, il aurait dû. Et peut-être que l’OM aurait dû le vendre à ce moment-là, parce que la cote va peut-être baisser maintenant qu’il joue moins. Après ce n’est pas sûr. Il suffit que trois clubs soient sur toi et tu prends une valeur inestimable.«