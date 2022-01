OM : Guendouzi taille patron !

8,5/10

Monstrueux ! Le milieu de terrain marseillais a été partout sur le terrain : à droite, à gauche, dans une position plus reculée, plus haute… Le joueur prêté par Arsenal a été au four et au moulin, ne se cachant jamais pour acculer les Lensois. C’est d’ailleurs lui qui obtient le penalty sur une montée dans l’axe. Même s’il a été un ton en dessous au retour des vestiaires, en dépit d’un gros sauvetage au second poteau, c’est encore lui qui est là pour glisser une passe décisive parfaite pour Bakambu sur le second but. Une très bonne copie, une de plus, pour lui.