L’Olympique de Marseille enchaîne un cinquième succès consécutif à l’extérieur sans prendre de but après sa victoire face à Lens hier soir (0-2). En fin de rencontre, Mattéo Guendouzi est venu s’exprimer au micro de Canal+. Passeur décisif pour le premier but de Cédric Bakambu, le milieu de terrain olympien a été omniprésent tout au long du match.

On joue au football, c’est ce qu’on aime – Mattéo Guendouzi

« Je trouve qu’on a été très bons que ce soit avec le ballon mais aussi défensivement. On a très bien défendu tous ensemble, des attaquants jusqu’au gardien. Aujourd’hui avec le ballon, on a réussi à faire de très belles sorties, on avait à coeur de bien jouer. On réalise nos meilleurs matches depuis un bon moment donc c’est très bien. C’est l’idée du coach, la philosophie du club et de l’équipe maintenant. On a à coeur de repartir de derrière, de préparer de très belles actions. On défend, on prend beaucoup de risques et c’est ce qui nous permet aussi d’avoir des belles occasions par la suite. On peut se mettre en danger 2-3 fois on joue au football et c’est ce qu’on aime. Quand on fait des matches comme ça, on est très heureux, on a vraiment le sourire. C’est quelque chose de très beau ce soir. Je vis les matches à fond, je veux toujours les gagner ces matches-là. On a vraiment une très belle équipe, on a tout pour faire une très bonne saison. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal+ (22/01/2022)

On a une bonne assis défensive, on est bien avec le ballon – Cédric Bakambu

Buteur dès sa première apparition après avoir été servi par Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu n’a pas caché sa joie non plus. Le nouvel attaquant olympien a tenu à souligner la prestation collective.

« C’est franchement top. Je rentre et j’ai directement l’opportunité d’être décisif. Après il faut souligner le très bon travail de l’équipe. On a été sérieux dès les premières minutes. En première période on a été très solides et on a confirmé en seconde période. On prend les trois points et je suis très content. On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, on a la possession de balle et c’est clair que c’est plus facile pour un attaquant d’être décisif quand on trouve les espaces. On avait vraiment très bien travaillé ce match, le coach nous avait bien briefé. Merci à tous les supporters marseillais qui nous ont soutenus… » Cédric Bakambu – Source Canal + (22/01/2022)