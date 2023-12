OM: « Gueye découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas »

Pape Gueye a effectué son grand retour à la compétition après quatre mois de suspension ce mercredi face à l’Olympique Lyonnais (victoire 3-0). Dans les colonnes de La Provence, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a donné son sentiment sur la progression du milieu de l’Olympique de Marseille.

De retour de suspension ce mercredi face à Lyon (victoire 3-0), Pape Gueye va devoir lutter pour obtenir une place de titulaire au sein de l’OM de Gennaro Gattuso. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est confiant pour la suite : « Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas. Cette période d’introspection l’a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu’il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il prend du volume, de la confiance. Il va devenir le joueur que tout le monde attend », a-t-il confié à La Provence.

« On découvre un autre Pape Gueye, il travaille plus dur »

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain considère que son passage à Séville l’a aidé à développer ses qualités : « Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d’évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique.»