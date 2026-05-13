OM : Habib Beye déjà proposé à Monaco pour la saison prochaine

L’avenir de Habib Beye semble de plus en plus s’écrire loin de Marseille. Malgré son arrivée récente sur le banc olympien, le technicien sénégalais devrait quitter l’OM à l’issue de la saison, sauf énorme retournement de situation.

Et visiblement, l’ancien consultant de Canal+ n’attendrait pas longtemps avant de rebondir. Selon les informations de La Provence, le nom de Beye aurait été proposé à AS Monaco en vue de la saison prochaine.

A lire : Mercato OM : En plus des pistes Genesio et Galtier, un coach étranger également visé ?

Le quotidien régional explique que les représentants du coach marseillais auraient approché le club princier dans l’hypothèse d’un départ de Sébastien Pocognoli, dont l’avenir ne serait pas totalement sécurisé malgré la saison monégasque.

Cette information confirme surtout qu’Habib Beye travaille déjà activement sur la suite de sa carrière alors que son aventure marseillaise touche probablement à sa fin dans un contexte extrêmement tendu.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué des relations compliquées entre Beye et Medhi Benatia, ainsi qu’un climat délétère autour du vestiaire olympien.

La Provence rappelle également que Beye aurait récemment été proposé au Paris FC, preuve que son entourage explore déjà plusieurs pistes pour la saison prochaine.

Malgré des débuts prometteurs à Rennes puis une arrivée très médiatisée à Marseille, Habib Beye reste fragilisé par une fin de saison chaotique avec l’OM, entre tensions internes, résultats décevants et critiques médiatiques répétées.