OM : Habib Beye entretient le suspense en attaque…

À la veille de la réception d’Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a évoqué la concurrence offensive entre Pierre‑Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Habib Beye n’exclut pas de modifier son animation offensive et souligne la complémentarité des deux attaquants.

À quelques heures du match OM – Auxerre, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, Habib Beye a abordé l’un des principaux enjeux de la composition marseillaise : l’utilisation de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri en attaque. Le technicien marseillais a insisté sur la concurrence qu’il juge positive entre les deux joueurs, tout en rappelant leurs profils différents.

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Une concurrence offensive assumée par Habib Beye

Face aux journalistes, Habib Beye a détaillé la gestion de ses deux attaquants avant la réception de l’AJ Auxerre. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille insiste d’abord sur l’état d’esprit au sein du groupe et sur la complémentarité possible entre ses deux options offensives.

« Déjà, cette concurrence est saine parce qu’ils s’apprécient. Ils savent aussi qu’on fera toujours des choix les plus justes possible. Amine, on lui a donné 30 minutes contre Toulouse pour qu’il retrouve du rythme, mais c’était dur pour lui et il l’a bien vu. Il a un profil complètement différent de celui de Pierre-Emerick, ils ont des caractéristiques totalement différentes. Pierre-Emerick nous amène de la profondeur, Amine est très utile entre les lignes. On a vraiment une richesse d’effectif qui nous offre plusieurs options. »

Revenu récemment après des pépins physiques, Amine Gouiri a ainsi bénéficié d’un temps de jeu limité lors du dernier match afin de retrouver des sensations, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a enchaîné les titularisations ces dernières semaines.

L’OM veut confirmer sa dynamique en Ligue 1

Au classement, l’Olympique de Marseille aborde cette rencontre dans une position favorable dans la lutte pour les places européennes. Le club phocéen occupe la troisième place du championnat au moment d’entrer dans la dernière ligne droite de la saison.

Pour Habib Beye, nommé entraîneur de l’OM en février 2026, la priorité reste de maintenir la dynamique collective alors que plusieurs matches décisifs approchent dans le sprint final.

Dans ce contexte, la gestion du duo Aubameyang – Gouiri pourrait devenir l’une des clés de l’animation offensive marseillaise face à Auxerre, avec la possibilité de voir les deux attaquants associés selon les besoins tactiques du staff olympien.