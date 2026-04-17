OM : Habib Beye évoque sa remise en question sur l’équilibre…

À l’approche du dénouement de la saison de Ligue 1, Olympique de Marseille joue sa place sur le podium. En conférence de presse depuis Marbella, Habib Beye a clarifié les objectifs et les exigences pour cette fin d’exercice décisive.

Une course à la troisième place pleinement assumée

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Présent face aux médias ce vendredi, Habib Beye n’a pas éludé les attentes autour de l’OM. Le technicien a dressé un bilan lucide de la situation actuelle, tout en fixant un cap clair pour les dernières journées.

« Il faut se rappeler que lorsque j’arrive au club, on est à cinq points de la 3e place. Aujourd’hui, nous sommes à un point de la 3e place. On aurait aimé être plus performants parce qu’on a eu des contre-performances qui nous ont coûté dans les résultats que nous avons réussi à obtenir, qui nous auraient peut-être déjà permis d’être installés à cette troisième place. Mais je considère que c’est un long marathon, qui se finira le 16 mai. Et pour qu’on soit dans cette capacité à être 3e, il faudra qu’on soit capables de gagner nos cinq matchs. Sachant qu’il y a des confrontations directes, il y a un Monaco-Lille, et pour nous le match contre Rennes, mais aujourd’hui il faut qu’on se concentre sur Lorient. »

À travers cette déclaration, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille insiste sur la nécessité d’un sans-faute. Le calendrier, marqué par des confrontations directes entre concurrents, pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour le podium de Ligue 1.

Trouver l’équilibre pour performer

Au-delà des résultats, Habib Beye a également évoqué les axes de progression de son équipe. L’équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive apparaît comme un enjeu majeur dans ce sprint final.

« Mieux attaquer ou mieux défendre ? Je pense que c’est un équilibre à trouver mais ce que je ne veux pas c’est qu’on soit trop pragmatiques. On se concentre à être bons défensivement mais aussi on a travaillé cette semaine sur notre capacité à continuer à imposer à nos adversaires. Si je regarde nos deux derniers matchs en termes de statistiques, on a beaucoup frappé, on s’est procuré beaucoup de situations et c’est très encourageant pour la suite de notre championnat. Il faudra mettre l’adversaire sous pression pour espérer gagner ces cinq derniers matchs. »

Des propos qui traduisent une volonté claire : maintenir une identité de jeu ambitieuse tout en sécurisant les bases défensives. À l’heure où l’OM aborde un match crucial contre Lorient, la capacité à convertir les occasions pourrait s’avérer déterminante dans la course à l’Europe.