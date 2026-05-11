OM : Habib Beye explique ses choix et sa satisfaction !

Après le succès de l’Olympique de Marseille face au Havre (1-0), Habib Beye a insisté sur la réaction collective de son groupe. Le technicien marseillais a notamment mis en avant l’état d’esprit affiché par ses joueurs, quelques jours après la déception de Nantes.

La victoire obtenue par l’OM contre Le Havre a permis au club marseillais de retrouver un peu de sérénité dans une période délicate. Dimanche soir, après la rencontre, Habib Beye a surtout retenu la capacité de son équipe à répondre au défi physique imposé par les Normands.

« Ce que j’ai aimé ? L’état d’esprit, le combat dès la première seconde face à une équipe athlétique qui joue aussi au football. On savait que l’on allait être défié physiquement. On a manqué de connexion offensive, au début, mais on savait que l’on devait être solidaire comme cette semaine à l’entraînement », a expliqué le coach olympien devant les journalistes.

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Habib Beye insiste sur la réaction collective de l’OM

Très critiqué après la prestation livrée à Nantes, l’Olympique de Marseille avait besoin d’une réponse immédiate en Ligue 1. Sans produire un football particulièrement séduisant, les Marseillais ont affiché davantage d’engagement et de solidarité.

Habib Beye a également souligné un élément qui avait souvent manqué à son équipe ces dernières semaines : la réussite dans les moments clés. « Tout le monde a donné ce qu’il fallait pour ramener ce bon résultat. On a aussi eu la réussite qui nous a fuis ces dernières semaines sur ces deux penalties. »

Le technicien a aussi insisté sur le travail effectué en interne durant la semaine à La Commanderie, où le groupe a multiplié les échanges après les critiques reçues ces derniers jours. « Cette semaine, les moments partagés à La Commanderie, sur une longue durée… Tout cela a permis de ressentir l’état d’esprit des joueurs. La confiance a été donnée à ce groupe critiqué, qui n’a pas été bon à Nantes et n’y méritait rien. Par contre, il a un certain niveau intrinsèque s’il met l’état d’esprit qu’il faut. C’est une satisfaction de les avoir vus combattre ensemble. »

Une prestation encore limitée offensivement

Malgré ce succès important, le contenu proposé par l’OM reste perfectible. Marseille n’a cadré que trois tirs sur l’ensemble de la rencontre et a souvent éprouvé des difficultés à créer du danger dans le jeu.

Le manque de fluidité offensive observé contre Le Havre confirme que le chantier tactique demeure important pour Habib Beye et son staff, malgré plusieurs mois de travail et de nombreuses mises au vert.

Le prochain rendez-vous contre Rennes, actuellement cinquième du classement de Ligue 1, constituera un test bien plus exigeant pour mesurer les progrès réels de l’Olympique de Marseille.