OM : Habib Beye n’oublie pas cette recrue en manque de temps de jeu !

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur le temps de jeu limité d’Habib Beye pour CJ Egan-Riley, l’entraîneur a livré une réponse claire. Le technicien insiste sur un principe simple : la méritocratie au sein de son groupe. Une prise de position qui éclaire la gestion de l’effectif et la concurrence interne.

Habib Beye insiste sur la méritocratie dans son groupe

A lire : OM – Auxerre : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

Face aux questions sur la situation du défenseur CJ Egan-Riley, peu utilisé récemment, Habib Beye a tenu à rappeler les règles qui guident ses choix sportifs. L’entraîneur a expliqué que le joueur ne souffrait pas d’un manque particulier dans son travail quotidien, tout en soulignant que la concurrence restait ouverte.

« Il ne lui manque rien de plus par rapport à ce qu’il fait à l’entraînement. Il a envie de réussir ici. Il peut jouer à gauche et à droite dans une défense à quatre, il peut jouer dans différentes positions à trois aussi, il a beaucoup de personnalité dans la relance, beaucoup d’impact. Maintenant, il faut le “monter” pour qu’il soit capable de tenir le rythme sur une rencontre parce qu’il n’a pas joué depuis longtemps. Mais je le répète : je compte sur tout le monde, on a remis les compteurs à zéro quand nous sommes arrivés. La méritocratie doit primer, il n’y a pas de statuts ici. »

Un travail physique et du rythme à retrouver

Dans son analyse, Habib Beye a également évoqué la nécessité pour CJ Egan-Riley de retrouver du rythme compétitif. Le défenseur n’a pas disputé de rencontre depuis un certain temps, un élément déterminant dans la hiérarchie actuelle.

Le staff estime ainsi que le joueur doit progressivement retrouver l’intensité nécessaire pour tenir un match complet au plus haut niveau. Cette gestion physique explique en partie son utilisation mesurée ces dernières semaines.

Le message du technicien est toutefois clair : aucune porte n’est fermée. En mettant en avant la méritocratie et l’absence de statuts établis dans son groupe, Habib Beye confirme que chaque joueur peut prétendre à du temps de jeu à condition de répondre aux exigences du staff et de la compétition.