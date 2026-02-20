OM : “Habib Beye partira de lui-même en cas d’échec”

L’avenir d’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats. Invité sur BFM Marseille, Laurent Spinosi s’est exprimé sur la situation d’Habib Beye, évoquant l’hypothèse d’un départ volontaire si les résultats ne suivent pas. Une prise de parole qui éclaire le contexte autour du technicien marseillais.

Laurent Spinosi livre son analyse sur Habib Beye

Ancien entraîneur des gardiens de l’OM, Laurent Spinosi connaît bien Habib Beye, qu’il a côtoyé durant sa carrière de joueur à Marseille. Sur BFM Marseille, il a partagé une vision sans détour concernant la trajectoire potentielle de l’entraîneur.

« Je pense que si au bout de six mois il ne réussit pas, il partira lui-même, le connaissant. Le contrat, c’est juste un papier. Habib partira de lui-même s’il ne réussit pas. Je suis assez confiant. On ne peut dire que du bien, car il a été notre capitaine et on l’a aimé. J’espère que les supporters seront derrière », a-t-il déclaré.

Cette déclaration met en avant un aspect souvent évoqué dans le football moderne : le poids relatif des contrats face à la pression du résultat immédiat.

Le contrat jusqu’en 2027 relativisé

Sous contrat jusqu’en 2027, Habib Beye bénéficie théoriquement d’une stabilité à moyen terme. Mais pour Laurent Spinosi, cet élément ne constituerait pas un frein déterminant en cas de difficultés sportives prolongées.

Dans un environnement aussi exposé que celui de l’Olympique de Marseille, la dynamique des résultats reste le principal juge de paix. Les propos de l’ancien membre du staff rappellent implicitement la culture de l’exigence qui entoure le club phocéen, où la patience est rarement la norme.

Au-delà du cas individuel de Habib Beye, cette sortie médiatique illustre également l’attente persistante autour du projet sportif de l’OM, régulièrement scruté par les observateurs et les supporters.