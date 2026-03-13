OM : Habib Beye prévient, “si on n’est pas capable de vivre ces moments-là, il ne faut pas venir ici”

À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, a évoqué la relation parfois explosive entre l’équipe et le public du Vélodrome. Dans un contexte de tension après plusieurs désillusions récentes, le technicien marseillais appelle à une mobilisation collective pour lancer le sprint final du championnat.

Habib Beye assume la pression du Vélodrome

Avant OM – Auxerre, disputé vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Habib Beye s’est exprimé jeudi en conférence de presse sur le climat autour de l’Olympique de Marseille. Le technicien sait que l’environnement du club peut rapidement basculer, notamment après les critiques d’une partie des supporters ces dernières semaines.

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Plutôt que d’y voir un problème, l’entraîneur marseillais a rappelé l’attachement profond du public phocéen à son club : « Ce n’est pas un espoir. Je suis persuadé qu’ils aiment tous viscéralement ce club. Demain (vendredi), ils nous donneront ce qu’ils voudront nous donner. Et nous, il faudra leur donner ce qu’ils veulent justement. Il faudra les embarquer avec nous dans cette aventure de fin de saison, avec ces neuf matches encore à jouer. »

Troisième du championnat avant ce rendez-vous, l’OM entame en effet un sprint final décisif pour la course aux places européennes. Chaque résultat comptera dans les neuf dernières journées de Ligue 1.

Un message clair aux joueurs de l’OM

Dans son analyse, Habib Beye a également insisté sur l’importance de l’attitude de ses joueurs dès l’entame du match. Pour l’ancien international sénégalais, la connexion avec le Vélodrome dépendra directement de la performance proposée sur le terrain. « Le début de match est quelque chose qui peut nous permettre d’être soutenus. Contre Lyon, j’ai tout vu, à la 75e minute les chants “mouille le maillot…” et puis à la 95e minute, le stade qui chavire. Si on n’est pas capable de vivre ces moments-là, il ne faut pas venir ici. »

Face à Auxerre, l’Olympique de Marseille aura l’occasion d’envoyer un signal dans la lutte pour le podium, tout en tentant de recréer une dynamique positive avec son public pour la fin de saison.

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