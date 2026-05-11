OM : Habib Beye régle ses comptes avec les médias après la victoire au Havre !

Vainqueur sur la pelouse du Havre (0-1) ce dimanche soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire sur le terrain. Mais en conférence de presse, c’est surtout la prise de parole musclée d’Habib Beye qui a marqué l’après-match. L’entraîneur marseillais a dénoncé ce qu’il considère comme des “mensonges” relayés autour de son management et de sa relation avec Mason Greenwood.

Habib Beye répond aux polémiques autour de l’entraînement de l’OM

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Dans un contexte tendu autour de l’actualité de l’OM, plusieurs informations avaient circulé ces derniers jours concernant une séance d’entraînement écourtée mercredi à la Commanderie. Certains échos évoquaient une décision liée à une attitude de Mason Greenwood. Après le succès obtenu face au Havre, Habib Beye a tenu à clarifier publiquement la situation.

« J’ai arrêté l’entraînement qui était sur la grosse séance de la semaine. Deux minutes trente avant la fin. Pas du tout à cause d’une perte de balle de Mason Greenwood. J’ai estimé à ce moment-là que ça ne servait pas à grand-chose d’aller plus loin dans l’entraînement. Un coach doit ressentir les choses. Quand la qualité de l’entraînement baisse, l’objectif n’est pas de se dire qu’on va continuer pendant trois minutes si on estime que ce n’est pas l’idée de continuer. »

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a ensuite élargi son propos à la couverture médiatique dont il estime faire l’objet depuis son arrivée sur le banc marseillais.

“Une course à la mauvaise info” dénoncée par le coach marseillais

Très remonté devant les journalistes, Habib Beye a dénoncé un traitement qu’il juge injuste et excessif. Le technicien olympien a notamment insisté sur la nécessité de vérifier les informations avant leur publication.

« Ce qui me dérange, ce n’est pas ce qui est dit. Ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clairs maintenant. Ce n’est pas une question de savoir si c’est l’Olympique de Marseille. Il y a toujours ces problèmes-là à l’Olympique de Marseille. Je vais être factuel. Aujourd’hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d’Habib Beye. Ce n’est pas l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n’y a pas marqué Habib Beye, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l’entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l’entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye… La problématique que nous avons aujourd’hui, c’est que nous sommes entrés dans une course à l’info, à la mauvaise info et aux mensonges. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c’est là où je me dis que c’est un problème. Il faut vérifier les informations. Je n’ai jamais arrêté l’entraînement par rapport à Mason Greenwood. »

Avec cette sortie médiatique, le coach de l’OM a cherché à reprendre la main sur un feuilleton extra-sportif qui avait pris de l’ampleur ces derniers jours. Sportivement, la victoire obtenue au Havre permet néanmoins à l’Olympique de Marseille de rester concentré sur ses objectifs en Ligue 1.