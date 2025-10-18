L’OM reçoit le HAC ce samedi, le match compte pour la 8e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 2e et le 14e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi reste sur une belle dynamique avec 4 victoires de suite en Ligue 1 (Lorient, PSG, Strasbourg et Metz) et une victoire face à l’Ajax en ligue des Champions. Les Marseillais doivent retrouver ce rythme après la trêve internationale d’octobre, la reception du HAC ressemble au match face à Lorient, avant un calendrier très chargé…

OM – HAC : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Metz – OM aura lieu samedi 18 octobre 2025 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1 +

Comment voir OM – HAC en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur Ligue 1+.

