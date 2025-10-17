OM – HAC : Mercato, jeu, début de saison… que vaut le Havre ? L’avis d’un spécialiste !

À la veille du match face à l’OM, Téophile Pedrola, journaliste à ICI Normandie, revient sur un été agité, un début de saison contrasté et les paris du HAC version Didier Digard.

Entre un mercato d’été marqué par de nombreux départs, un effectif largement renouvelé et un jeu encore en construction, les hommes de Didier Digard cherchent à trouver leur rythme. Téophile Pedrola, journaliste à ICI Normandie, dresse le portrait d’une équipe havraise en quêtes de repères.

Reconstruire avec beaucoup de paris

Comment s’est passé l’été au Havre ? (Départs et arrivées )

« Il y a quasiment une équipe entière qui est partie cet été au HAC. D’abord, les retours de prêts de Junior Mwanga (Strasbourg) et Mahamadou Diawara (Lyon), deux joueurs importants au milieu. Ensuite, les départs d’Antoine Joujou (Parme), de Josué Casimir (Auxerre), et des deux attaquants Ahmed Hassan et André Ayew. Même les gardiens, Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, sont partis. Il a donc fallu recruter partout.

Cap sur l’OM. ⚔️ pic.twitter.com/PE2O05qFc3 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 16, 2025

Maury Diaw (Clermont) est arrivé comme numéro un dans les buts, accompagné de Lionel Mpasi (Rodez). En attaque, le club a pris des paris, faute de moyens financiers. Le Havre n’a pas dépensé un centime en transfert. Ali Samata (PAOK) est arrivé mais s’est blessé, Pizarro (Udinese) a été peu vu, et Reda Khadra (Reims) revient d’une longue blessure. Au milieu, le Japonais Seiko (Grasshopper Zurich) a rejoint l’équipe, mais il était encore en sélection cette semaine après avoir joué contre le Brésil.

En résumé, le club a dû presque tout reconstruire, avec beaucoup de paris et aucun budget. »

Comment se passe le début de saison ?

« Le début de saison est paradoxal : ni vraiment bon, ni vraiment mauvais. Le Havre reste une équipe de bas de tableau, mais montre parfois de belles choses. Après une défaite logique à Monaco, le club a bien joué contre Lens et Strasbourg, deux revers pourtant immérités, notamment une défaite dans les dernières secondes à Strasbourg.

La seule victoire, c’est contre Nice, à domicile, dans un très bon match, même si Nice était méconnaissable ce jour-là. Depuis, Le Havre reste sur trois nuls consécutifs : contre Lorient, Metz et Rennes. Contre Rennes justement, mené 2-0, l’équipe a su revenir à 2-2, preuve d’un certain caractère.

Globalement, le jeu a été intéressant face aux gros (Lens, Strasbourg, Nice), mais s’est affaibli face à des adversaires plus abordables. On ne sait pas trop pourquoi, mais le fond de jeu s’est un peu effondré dernièrement. Reste à voir quel visage ils montreront à Marseille, un adversaire qui ne lui réussit pas souvent. »

Le Havre, une équipe flexible

Quel est le style de jeu et le système utilisé par Didier Digard ?

« C’est une équipe qui varie beaucoup, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes, principalement en 4-3-3 ou 4-2-3-1, parfois transformé en 4-5-1 selon les phases de jeu. Toujours avec quatre défenseurs et une seule pointe, même si la ligne défensive peut passer à cinq en repli.

Dans le jeu, ils ne refusent pas le ballon. Didier Digard prône un football offensif, il dit préférer « gagner 4-3 que 1-0 ». L’équipe essaie donc de proposer, avec des ailes actives et dangereuses, même si l’avant-centre se retrouve souvent un peu isolé. »

À quoi ressemble le onze du HAC ? Quels sont les joueurs à surveiller pour l’OM ?

« Avec Didier Digard, il n’y a pas vraiment de onze type : la composition change beaucoup selon l’adversaire et la forme du moment. Dans les buts, Maury Diaw devrait être titulaire. En défense, Loïc Négo à droite et Zouaoui à gauche, très à l’aise sur coups de pied arrêtés, sauf si l’entraineur préfère l’expérience de Thomas Delaine. La charnière est généralement composée de Sanganté et Lloris.

Au milieu, Abdoulaye Touré reste une pièce maîtresse, même s’il a été récemment écarté après une altercation à Metz. Rassoul Ndiaye s’impose comme une révélation avec déjà trois buts. Seiko pourrait aussi être utilisé selon sa condition après la trêve.

Devant, Issa Soumaré est le joueur en forme, surtout sur l’aile. Dans l’axe, Ali Samata occupe le poste d’avant-centre, avec beaucoup d’envie mais encore peu d’efficacité. Sur les côtés, Digard peut aussi aligner Younes Namli, décevant jusqu’ici, ou Reda Khadra (prêté par Reims), joueur percutant et imprévisible.

Le coach pourrait opter pour un schéma plus défensif, type 4-5-1, face à une grosse équipe comme l’OM. Le joueur à surveiller : Issa Soumaré, la bonne surprise du moment. »