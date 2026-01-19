OM : Hamed Traoré bouscule la concurrence !

L’OM s’est largement imposé face au SCO samedi soir à l’occasion de la 18e journée. Une belle victoire et de superbes phases de jeu. Voici la note et l’appréciation d’Hamed Traoré lors de cette rencontre disputée à Angers.

L’Olympique de Marseille a rapidement imposé son rythme au stade Raymond-Kopa, malgré un pressing initial d’Angers. Après quelques alertes, Amine Gouiri a ouvert le score à la 19e minute en concluant un centre en retrait d’Amir Murillo. Cinq minutes plus tard, Mason Greenwood a doublé la mise d’une reprise sèche dans la surface, confirmant la domination phocéenne. L’OM a ensuite accentué son emprise avec le but d’Hamed Junior Traoré à la 34e minute, avant que Timothy Weah ne vienne conclure un mouvement collectif de la tête à la 40e. Juste avant la pause, Angers a profité d’un relâchement marseillais pour réduire l’écart par Amine Sbaï, portant le score à 4-1 à la mi-temps. Malgré ce but encaissé, Marseille est rentré aux vestiaires avec une avance confortable et une maîtrise nette du jeu.

Une première mi-temps impressionnante !

En seconde période, les Marseillais ont géré leur avance en contrôlant la possession et en limitant les situations dangereuses angevines. Plusieurs occasions ont permis à l’OM de rester menaçant, notamment une frappe de Greenwood sur la transversale et des tentatives de Paixão et Gouiri. Les changements opérés par Roberto De Zerbi ont apporté de la fraîcheur sans désorganiser le collectif. À la 88e minute, Igor Paixão a définitivement scellé le sort du match d’une frappe croisée après une récupération de Pierre-Emile Höjbjerg. Angers a sauvé l’honneur dans le temps additionnel grâce à Jim Allevinah, auteur de son premier but de la saison. Cette victoire 5-2 permet à l’OM de retrouver la confiance en Ligue 1 avant ses rendez-vous majeurs face à Liverpool et Lens.

A lire : CAN 2025 : Après le chaos de la finale, une belle image avec Koulibaly et Aguerd !

La note d’Hamed Traoré : 7.5 / 10

©️𝐁𝐮𝐭 𝐧𝐮𝐦𝐞́𝐫𝐨 𝟔𝟖 🎶

𝙲𝚘𝚖𝚙𝚘𝚜𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 : Roberto De Zerbi

𝙿𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 : les joueurs de l’OM

𝙼𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 : Timothy Weah 💿👽🇺🇸#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/GTZNhi2OKR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2026

Son appréciation

Aligné sur l’aile gauche en l’absence d’Igor Paixão, Hamed Traoré a livré une prestation très aboutie pour sa première titularisation de la saison. Remuant et disponible, l’Ivoirien a rapidement pris la mesure de son vis-à-vis malgré deux centres manqués en début de rencontre. Sa montée en puissance a été récompensée par un but plein de sang-froid à la 34e minute, après une ouverture millimétrée d’Emerson, puis par une passe décisive altruiste pour Timothy Weah quelques minutes plus tard. Très juste techniquement, tranchant dans ses projections et intelligent dans son occupation des espaces entre les lignes, il a constamment mis la défense angevine sous pression. Suppléé par Paixão à l’heure de jeu, Traoré a confirmé qu’il pouvait être une alternative crédible sur le côté gauche, offrant à Roberto De Zerbi une solution supplémentaire désormais que les blessures semblent derrière lui.

Les notes des médias