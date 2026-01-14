OM : Hamed Traoré, une belle promesse pour la seconde partie de saison !

L’OM n’a pas fait de détails face à Bayeux avec une large victoire 0-9. Voici la note et l’appréciation d’Hamed Traoré lors de cette rencontre des 16e de finale de Coupe de France.

L’OM prend rapidement le contrôle des débats dès le coup d’envoi, avec plusieurs situations dangereuses et une domination territoriale nette. Cette supériorité est logiquement récompensée à la 13e minute par l’ouverture du score d’Angel Gomes, à la conclusion d’un joli mouvement collectif initié côté droit. Les Marseillais accélèrent ensuite et font le break à la 19e minute grâce à Hamed Junior Traoré, opportuniste après une erreur du gardien normand. Toujours en contre, Greenwood inscrit le troisième but à la 26e minute, bien servi après une transition rapide. La rencontre tourne alors à la démonstration, et Gouiri marque avant la pause, aux 32e minute, pour porter le score à 4-0. À la mi-temps, l’OM mène largement après un premier acte totalement maîtrisé, avec une possession écrasante et très peu de situations concédées.

Festival offensif de l’OM

Au retour des vestiaires, les Olympiens repartent sur les mêmes bases et Greenwood marque le cinquième but dès la 49e minute, après un gros travail de Gouiri. Le festival offensif se poursuit à la 55e minute avec un nouveau but de Gouiri, portant le score à 6-0 face à des Normands dépassés. Malgré plusieurs changements de part et d’autre, l’OM continue d’appuyer et inscrit un septième but à la 80e minute grâce à une tête d’Egan-Riley sur corner. En fin de match, Neal Maupay marque le huitième but olympien à la 86e minute, inscrivant au passage son premier but de la saison. Enfin, Greenwood conclut la soirée en beauté en s’offrant un triplé à la 90e minute sur une offrande venue de la droite. Sérieux et spectaculaires, les Marseillais s’imposent 9-0 et se qualifient sans trembler pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

La note d’Hamed Traoré : 7.5/10

Son appréciation

Aligné sur le côté gauche, Hamed Traoré a signé une prestation pleine de promesses lors de la large victoire de l’OM à Bayeux. Après une longue convalescence, l’Ivoirien a retrouvé toute sa vivacité avec des accélérations foudroyantes qui ont mis la défense adverse en difficulté. Très vite dans le rythme, il a profité d’erreurs locales pour inscrire son premier but avec le club, marqué avec sérénité. Impliqué sur plusieurs actions décisives, il a délivré deux passes à Gouiri, dont l’une a été transformée, et a également été déterminant sur le contre menant au premier but de Greenwood. Sa technique a été mise en valeur par une feinte du gauche et une frappe du droit sur l’action du deuxième but de Greenwood. Très actif et remuant, Traoré a su porter le ballon et créer des différences sur le plan offensif tout au long de la rencontre. Son impact collectif et sa capacité à combiner avec ses partenaires ont été constants. Même si une de ses passes n’a pas trouvé le chemin des filets, sa performance démontre qu’il monte en puissance et retrouve son meilleur niveau.

