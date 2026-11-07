À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du RC Lens, Bruno Génésio a communiqué sur l’état de son groupe. Deux incertitudes subsistent autour d’Amine Harit et d’Emerson, alors qu’aucun forfait majeur ne concerne les joueurs ayant participé au match contre le Bayer Leverkusen.

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Harit et Emerson doivent encore être évalués

Présent en conférence de presse avant le choc prévu dimanche 8 novembre, le technicien marseillais a indiqué que la situation de deux joueurs restait à clarifier. Amine Harit et Emerson↗ feront l’objet d’un dernier point avant la rencontre, leur participation n’étant pas encore confirmée. Bruno Génésio a expliqué que les deux joueurs seraient examinés au cours de la journée afin de déterminer s’ils pouvaient être opérationnels pour le déplacement à Lens. Le staff marseillais dispose donc encore de quelques heures avant de trancher concernant leur présence dans le groupe.

On va voir cet après-midi s’ils sont opérationnels demain.

Aucun forfait majeur après le match contre Leverkusen

Quelques jours après la rencontre européenne face au Bayer Leverkusen↗, l’entraîneur de l’OM s’est montré rassurant sur l’état général de son effectif. Les joueurs ayant participé à ce match présentent quelques pépins physiques, mais aucun d’entre eux ne souffre d’un problème suffisamment important pour être annoncé forfait à ce stade. Génésio a précisé que ces gênes correspondaient à de petits bobos fréquents après une rencontre, sans gravité particulière. La décision concernant Harit et Emerson sera donc prise après le dernier examen prévu avant le déplacement du groupe olympien.