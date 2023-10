OM : Harit explique ce gros changement

Souvent ciblé pour son manque de statistique, Amine Harit semble avoir compris la leçon. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il affirme privilégier les buts et passes décisives aux bonnes performances.

L’Olympique de Marseille a redonné sa chance à Amine Harit après un prêt moyen en provenance de Schalke. Finalement le Marocain s’est montré décisif l’an dernier avec Igor Tudor avant de se blesser grièvement au genou et de rater la fin de saison. Cette année avec Marcelino, il a mis du temps avant d’entrer dans la rotation. Finalement, l’arrivée de Gattuso lui aura été bénéfique. L’âge aidant, Harit a aussi pris conscience de l’importance d’avoir des statistiques.

« C’est l’âge. Je suis arrivé à maturité et cette stabilité fait que je me suis remis en question. J’avais un jeu un peu foufou, je ne prenais pas le temps de savoir dans quelle zone je devais accélérer, porter le ballon ou le lâcher. C’est là où j’ai le plus progressé, pour pouvoir être efficace. (…) Je suis passé dans un mood où je préfère faire un match moyen et marquer deux buts plutôt que faire un super match et ne pas avoir été décisif, explique Harit à L’Equipe. Je l’ai vécu la saison dernière. Je n’avais pas d’énormes stats mais j’étais bon sur le terrain. Un match, ça passe, deux matches aussi, mais ensuite tu peux être bon, créer les décalages, si tu n’es pas décisif les gens diront qu’il faut que tu sortes. »

Gattuso sait où il veut faire jouer Harit !

Gennaro Gattuso a expliqué qu’il avait bien fait travailler son groupe réduit pendant la trêve internationale. « Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10. il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller loin. Dieu lui a donné des capacités exceptionnelles; A Monaco, je l’ai fait jouer sur un côté mais il doit être dans l’axe. Harit est un joueur particulier. Kaka avait une foulée plus longue, Rui Costa c’était différent… Il a une foulée qui lui permet de tuer les actions ».