OM : Harit raconte ses hauts et ses bas avec Sampaoli…

Laissé de côté pendant plusieurs semaines, Amine Harit a retrouvé du temps de jeu et la confiance de son coach. Jorge Sampaoli a même fait son mea culpa concernant la gestion de son milieu offensif.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Amine Harit est revenu sur sa saison et sa relation avec Sampaoli. Il évoque les hauts et les bas avec un coach dont il apprécie la philosophie de jeu et la franchise…

Je ne vais pas vous dire que j’ai toujours aimé Sampaoli — Harit

« Je l’apprécie humainement, je le respecte beaucoup. J’ai la même vision du foot que lui, j’aime bien avoir le ballon. Ce jeu de possession, de provocation, Sampaoli vit de ça, il en est fou. Je me reconnais dans ça. Je ne vais pas vous dire que je l’ai toujours aimé quand on a eu des moments plus compliqués, c’est normal, c’est humain. Je n’étais pas énervé contre lui, mais je pensais parfois qu’il ne m’aimait pas. Il me l’a dit, les yeux dans les yeux, et moi aussi : »Je t’aime beaucoup ». (…) Je suis quelqu’un de très émotif, j’ai besoin de sentir que j’ai une relation hors football avec le coach, je suis un affectif, quand je sens cela, je donne tout pour lui. Que ce soit Sampaoli, le coach Hervé Renard avec la sélection marocaine, mon »papa », ou David Wagner à Schalke, Sergio Conceiçao à Nantes, avec qui cela avait pourtant mal commencé. Des coaches proches des joueurs, à l’intérieur du groupe. J’ai besoin de ça, de me sentir aimé, pas en tant que footballeur, mais d’avoir une relation personnelle, presque intime. » Amine Harit – source : L’Equipe (05/05/2022)

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré, le milieu réaffirme qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe :