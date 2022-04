Mercato OM: Le transfert d’Harit trop cher pour l’OM?

Amine Harit réalise une excellente fin de saison avec l’Olympique de Marseille. L’international marocain n’était plus dans les plans de Jorge Sampaoli mais il a réussit à inversé la tendance. L’OM voudrait désormais garder le jeune milieu offensif mais Schalke serait plutôt gourmand dans ce dossier.

Arrivé lors des derniers jours du dernier mercato estival, Amine Harit a connu plusieurs phases bien distinctes lors de sa saison sous le maillot olympien. Auteur de deux très belles rencontres face à Monaco et Rennes en début d’exercice, l’international marocain s’est petit à petit éteint lors des matchs suivants jusqu’à disparaître complétement de l’effectif. Perdu de vue pendant plusieurs mois, Amine Harit n’entrait absolument plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Lorsqu’il rentrait, le milieu offensif n’apportait pas ce qu’il pouvait apporter au vu de ses capacités. Harit semble cependant avoir fait changé d’avis Sampaoli et l’a convaincu de le garder la saison prochaine. En effet, depuis quelques semaines, quelques mois, Harit a retrouvé son niveau de jeu. Très bon en Ligue Europa Conférence, Harit a également été très en forme lors de sa rentrée face au PSG et pendant le match face au FC Nantes. Cependant, Schalke serait plutôt gourmand dans le dossier Amine Harit.

Schalke trop gourmand pour Harit ?

Selon les informations de L’Equipe, l’OM pourrait avoir du mal à compléter le transfert d’Amine Harit cet été. En effet, selon le quotidien sportif, les deux dernières années de contrat qui le lie au club allemand ainsi que son salaire rendraient l’opération compliquée. Pas sûr donc de revoir Amine Harit sous le maillot olympien la saison prochaine même si la qualification en Ligue des Champions pourrait faciliter l’affaire.

Sampaoli pas assez patient avec Harit

Présent en conférence de presse hier, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la remise en forme d’Amine Harit. Le coach argentin a reconnu un manque de patience de sa part envers l’international marocain.

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine à certains moments de manière très honnête. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs, ça l’a éloigné de l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse