OM : Harit, Rowe… même combat ?

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse sur l’état de son effectif, et notamment sur la situation d’Amine Harit, de retour après une longue période d’indisponibilité.

Le technicien italien a confirmé que le milieu offensif marocain revient progressivement à un bon niveau, tout en soulignant les contraintes liées à la forte concurrence offensive au sein de l’équipe : « J’ai parlé avec Harit cette semaine aussi. Il était absent depuis octobre et il a été peu disponible. Il se sent assez bien dans ce poste. »

Le poste en question est celui de meneur ou d’ailier intérieur, dans le schéma préféré de De Zerbi, mais ce dernier doit faire des choix en fonction des profils disponibles. Il a ainsi évoqué la possibilité de repositionner Mason Greenwood, son meilleur buteur cette saison, dans un rôle plus excentré : « Mettre Greenwood sur le côté, c’est possible. Mais tu l’éloignes des buts et tu lui demandes un sacrifice défensif. Tous les attaquants défendent mais il ne peut pas faire quelque chose qu’il ne peut pas faire. »

La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps

L’entraîneur marseillais a également glissé un mot sur la situation d’Adrien Rabiot, aligné depuis plusieurs matchs dans une position plus offensive au milieu : « Rabiot doit jouer plus haut, sur le milieu du terrain, il est unique. » Enfin, De Zerbi a expliqué pourquoi Jonathan Rowe, arrivé cet hiver, n’a que très peu joué depuis son arrivée : « La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps. »

Ce déplacement à Monaco, concurrent direct dans la course à l’Europe, s’annonce crucial pour l’OM. Le club phocéen, actuellement en course pour une place en Ligue des champions, devra trouver le bon équilibre entre efficacité offensive et rigueur tactique.