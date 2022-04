OM : « Harit, une arme dont on ne peut pas se passer »

A l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille diffusée en direct hier soir sur la chaîne YouTube et Twitch de Football Club de Marseille, l’équipe de FCM et ses invités ont débriefé le match de dimanche qui opposait l’OM et Montpellier (2-0). Lors du gros débat sur la gestion de l’effectif de Sampaoli, les participants ont été globalement élogieux à l’égard d’Amine Harit.

La gestion de l’effectif de l’OM de Jorge Sampaoli était le gros débat de l’émission, il concernait de nombreux olympiens dont les récentes performances pourraient amener l’entraineur à changer ses plans. Amine Harit, qui engrange du temps de jeu après ses dernières sorties plus que convaincantes à Saint-Etienne et à Brest est un joueur qui monte en puissance au fil des matchs et des titularisations était l’un d’entre eux. L’international marocain compte en 3 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 1.

Harit est une arme dont on ne doit pas se passer – Thierry Audibert

Interrogés sur les performances d’Amine Harit lors des derniers matchs, Thierry Audibert et Yassine Youssfi, deux habitués de Football Club de Marseille n’ont pas tari d’éloges vis à vis du milieu offensif marocain de l’OM.

« Amine Harit est une arme dont on ne doit pas se passer, tant qu’il est dans ce niveau de forme là, il faut le faire jouer. Je pense qu’il est compatible avec Payet, il peut apporter de la profondeur au jeu de l’OM. A la différence de ses apparitions précédentes, il donne plus le ballon, il ne s’entête plus à vouloir faire la différence tout seul. » Thierry Audibert, invité FCM – Source: Emission Débat Foot Marseille (11/04/22)

Harit, un joueur qui bonifie l’OM

L’animation de l’OM cette saison est énormément basée sur des passes rapides effectués sur des circuits courts avec peu de touches de balle. Pour pouvoir prétendre à jouer ce football là, il faut des joueurs avec une excellente qualité technique et d’intelligence de jeu et c’est le cas notamment d’Amine Harit sur ces dernières semaines.

Amine Harit est un joueur qui est toujours en mouvement, jamais statique à attendre les ballons. Il permet à ses coéquipiers comme Gerson ou Payet de prendre l’axe et de créer une supériorité numérique pour casser la première ligne adverse mais aussi d’aller sur un côté pour créer un dédoublement avec son piston. Yassine Youssfi, invité FCM – Source : Emission Débat Foot Marseille (11/04/22)

