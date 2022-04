OM : Blessés, suspendus… Sampaoli doit faire avec 7 à 10 absents face au PAOK !

Jeudi soir, l’OM disputera son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence en Grèce, face au PAOK. Si les Marseillais disposent d’une légère avance, ils devront aller chercher la qualification avec plusieurs absences…

C’est jeudi soir. L’OM a l’opportunité de se qualifier en demi-finale de Ligue Europa Conférence s’il conserve son avance face au PAOK. Au match aller, les hommes de Jorge Sampaoli s’étaient imposés 2-1 face aux Grecs grâce à un but de Gerson et une splendide reprise de volée de Dimitri Payet.

Les Olympiens sont actuellement sur une très bonne dynamique et auront à coeur de la poursuivre. En effet, les Marseillais ont gagné la totalité de leurs 6 dernières rencontres en Coupe d’Europe. Puis, les joueurs de l’OM sont surtout sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues. De quoi donner de l’espoir et une motivation supplémentaire pour cette rencontre. Enfin, une victoire serait d’autant plus idéale afin de préparer au mieux le Classico de dimanche soir face à Paris.

Dieng, Kamara et Gerson suspendu face au PAOK

Si cette qualification est un objectif du club, elle pourrait être rendue compliquée par le groupe qui sera vraisemblablement affaibli. En effet, l’OM devra faire sans Jorge Sampaoli (suspendu) sur le banc et 7 joueurs pour le déplacement à Thessalonique. Parmi les absents confirmés : Álvaro (mis à l’écart), Konrad de la Fuente et Léonardo Balerdi (blessés), Boubacar Kamara, Gerson et Cheikh Bamba Dieng (suspendus). Enfin, le dernier absent est Luis Henrique, qui n’est pas qualifié pour disputer la Ligue Europa Conférence. Il en sera de même pour Salim Ben Seghir et Oussama Targhalline.

Mais l’OM pourrait aussi avoir d’autres absents d’ici jeudi. En effet, Arkadiusz Milik (reprise), Cédric Bakambu (touché face à PAOK) ainsi que Duje Ćaleta-Car (absent face à Montpellier) sont tous les trois incertains. Il ne reste plus qu’à attendre la révélation du groupe olympien pour le déplacement en Grèce.

Ce n’est pas simple de ne pas pouvoir compter sur tout le monde pour cette rencontre — Sampaoli

En effet, lors de ce match aller au Vélodrome, l’arbitre polonais du soir a sanctionné Kamara et Gerson de cartons jaunes (même rouge pour le brésilien). Les deux milieux de terrain étaient sous le coup d’une suspension et rateront donc le match retour en Grèce ! Un gros coup dur pour Jorge Sampaoli même si l’entraîneur a beaucoup de solutions à ce poste. C’est aussi le cas pour Bamba Dieng qui a reçu un carton jaune.