OM : Hécatombe avant d’affronter le PSG !

L’OM va enchainer de gros matches en Ligue 1 mais aussi une double confrontation face à Benfica. Avant la reception du PSG, Jean Louis Gasset doit faire avec un grand nombre d’absents, de blessés…

Après cette trêve internationale, l’OM va reprendre la Ligue 1 par un gros morceau et la reception du PSG. Problème, Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absents alors que le calendrier s’annonce chargé et relevé. Le premier à manquer à l’appel, Pape Gueye a quitté sa sélection à cause de douleurs au mollet gauche, selon l’Equipe, « l’échographie a décelé une petite lésion qui pourrait vite cicatriser et lui permettre de reprendre l’entraînement rapidement. » Ismaïla Sarr est sorti sur blessure, e quotidien sportif précise que l’ailier « souffre d’une lésion plus profonde aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et ne devrait pas être disponible avant une dizaine de jours, au mieux. »

Ulisses Garcia souffre lui des adducteurs et a lui aussi quitté sa sélection. Amir Murillo pourrait reprendre d’ici 15 jours, il souffre de la cuisse droite. L’on peut aussi rajouter à cette liste, Bamo Meïté qui lui souffre d’une entorse de la cheville et du genou, le jeune défenseur ne rejouera pas cette saison. Jean Onana ne devrait pas non plus être rétabli d’une gène musculaire avant dimanche. Samuel Gigot est en phase de reprise (entorse acromio-claviculaire) mais reste fragile.

Sarr, Garcia, Murillo, Meité, Onana et Rongier forfaits, doutes sur Gueye et Gigot !

Jean-Louis Gasset va avoir du mal à gérer les absences dans les prochains jours ! C’est une véritable hécatombe durant cette trêve internationale : 5 joueurs devraient être indisponibles en plus des habituels absents. Ismaila Sarr et Pape Gueye en font partie et Abdourakhmane Fedior, le docteur de la fédération sénégalaise a tenu un point presse ce week-end afin de donner des nouvelles des deux joueurs.

Les deux joueurs vont rentrer à Marseille

« Il s’est blessé durant la 2e mi-temps. C’est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge », a-t-il expliqué concernant Ismaila Sarr. Pour le milieu de terrain, c’était à l’entraînement qu’il a ressenti les premières douleurs !

« Le 19 (mardi), Pape Gueye est sorti de l’entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche, raconte le médecin durant ce point presse. Nous ne l’avons pas mis à la séance d’entraînement le 20 et le 21. On l’a reposé. Hier, on lui a fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins »

Ulisses Garcia également blessé

Ce samedi, on apprenait par l’intermédiaire de sport.ch qu’Ulisses Garcia a quitté le rassemblement avec la Suisse.

Le média explique qu’il rentre en France après une blessure subie à l’entraînement. Cela concernerait ses adducteurs, ce qui pourrait l’éloigner des terrains durant quelques semaines. Avec l’énorme enchaînement de rencontres qui attend l’OM, c’est une énième mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour Jean-Louis Gasset qui va devoir composer avec toutes ces blessures et ces absences longue durée.