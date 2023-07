OM : Heure et chaîne TV… La programmation de la première journée de Ligue 1 est tombée !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille va bientôt reprendre du service en championnat ! La LFP a publié ce mercredi la programmation des premiers matchs de Ligue 1.

C’est enfin tombé ! On connaît la date et l’heure du premier match de l’Olympique de Marseille de cette saison en Ligue 1 ! Les Marseillais affronteront comme prévu par le calendrier, le Stade de Reims au Vélodrome. Cette rencontre devrait avoir lieu le samedi 12 août à 17h et diffusée sur Prime Vidéo !

Cette programmation est prévue dans le cas où l’OM affrontera le vainqueur de Dnipro – Panathinaïkos le 9 août. « En cas de programmation le mardi 8 août du match aller du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League de l’Olympique de Marseille, la rencontre Olympique de Marseille – Stade de Reims sera avancée au vendredi 11 août à 21h. En conséquence, la rencontre OGC Nice – LOSC sera décalée au samedi 12 août à 17h00 », a ajouté la LFP sur son site officiel.

Le Panathinaïkos s’est largement imposé en Slovaquie au stade Košická futbalová aréna face au SK Dnipro sur le score de 3-1. Les Ukrainiens ont marqué dans les derniers minutes du match par Tanchyk. Avant cela Sporar avait ouvert le score (10′), Djuricic (73′) avait doublé la mise avant que Ioannidis ne marque le but du 0-3 à la 84e minute sur penalty.

Victoire sérieuse du Panathinaikos, il faut continuer comme ça au match retour ! Juankar exceptionnel ! #paofc pic.twitter.com/a0nhaD27h3 — Panathinaikos France (@paofcfrance) July 25, 2023

La programmation complète de la J1 de L1 !

Vendredi 11 août 2023 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice – LOSC Lille*

Samedi 12 août 2023 à 17h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims*

Samedi 12 août 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Dimanche 13 août 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – RC Lens

Dimanche 13 août 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – AS Monaco

Montpellier Hérault SC – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 13 août 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Stade Rennais FC – FC Metz

Dimanche 13 août 2023 à 20h45 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais

*Informations livrées ci-dessus.