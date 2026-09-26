OM : Grosse inquiétude pour Amine Gouiri !

Mauvaise nouvelle potentielle pour l’OM pendant cette trêve internationale. Amine Gouiri a été contraint de quitter prématurément la pelouse vendredi soir avec l’Algérie face à la Zambie. L’attaquant marseillais aurait ressenti une gêne musculaire, visiblement au niveau des adducteurs.

Gouiri sort dès la 17e minute

Titulaire avec l’Algérie pour cette première journée des qualifications à la CAN 2027, Amine Gouiri n’a passé que 17 minutes sur le terrain.

Selon L’Équipe, l’attaquant de l’OM a ressenti une alerte musculaire, apparemment située au niveau des adducteurs. Il a quitté la pelouse lentement avant d’être remplacé par Amin Chiakha.

Pour le moment, aucune précision n’a été communiquée sur la gravité de cette gêne ni sur une éventuelle durée d’indisponibilité.

Cette alerte intervient alors que l’OM doit déjà composer avec la blessure de Derek Cornelius, touché lui aussi pendant cette trêve internationale.

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Une situation forcément surveillée de près par l’OM

La sortie de Gouiri constitue un nouveau motif d’inquiétude pour Bruno Genesio, qui compte beaucoup sur l’international algérien dans son animation offensive.

L’ancien Rennais avait déjà connu une sérieuse blessure avec sa sélection à l’automne 2025. Touché à l’épaule face à l’Ouganda, il avait alors dû être opéré.

Cette fois, le problème semble d’une autre nature, mais Marseille espère évidemment qu’il ne s’agit que d’une simple alerte. D’autant que l’OM va entrer dans une période particulièrement chargée après la coupure.

Le calendrier qui attend Genesio avec huit matches en 28 jours impose de disposer d’un maximum de joueurs disponibles.

La situation de Gouiri sera donc à suivre dans les prochaines heures. Après Cornelius, l’OM espère éviter un nouveau coup dur pendant cette trêve internationale.

Retrouvez également le programme des internationaux de l’OM pendant cette trêve.