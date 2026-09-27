OM : le verdict est tombé pour Amine Gouiri !

Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri ? Titulaire vendredi avec l’Algérie face à la Zambie, l’attaquant marseillais avait été contraint de quitter ses partenaires après seulement quelques minutes. Sa sortie prématurée avait immédiatement suscité l’inquiétude du côté de l’OM.

Le sélectionneur algérien Brahim Hemdani avait ensuite précisé que Gouiri ressentait une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche, avant d’annoncer des examens complémentaires.

Une semaine de repos pour Gouiri ?

Les nouvelles sont finalement rassurantes.

Selon les informations de La Provence, Gouiri devrait observer environ une semaine de repos. Une longue indisponibilité ne serait donc pas envisagée à ce stade.

L’international algérien a été libéré par sa sélection et doit poursuivre ses soins à Marseille. Il ne participera donc pas au prochain rendez-vous des Fennecs face au Burundi.

Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio, alors que cette trêve internationale a déjà coûté très cher à Marseille. Derek Cornelius souffre notamment d’une sérieuse blessure à la hanche et va être éloigné des terrains pour une longue période.

Gouiri pourrait ne manquer aucun match avec l’OM

Le calendrier joue également en faveur de l’attaquant.

Grâce à la coupure internationale, Gouiri dispose de suffisamment de temps pour récupérer avant la reprise du championnat. Si son évolution reste positive, il pourrait ainsi être disponible pour la réception de Troyes, programmée le 11 octobre.

Genesio pourrait même récupérer plusieurs solutions à cette occasion. Tochukwu Nnadi a notamment déjà repris l’entraînement collectif après sa blessure au genou.

Il faut néanmoins conserver une certaine prudence : l’OM n’a pas encore communiqué officiellement sur la nature exacte de la blessure de Gouiri ni sur sa durée d’indisponibilité.

Mais après l’inquiétude provoquée par sa sortie avec l’Algérie, la tendance est désormais beaucoup plus rassurante : Gouiri pourrait finalement ne manquer aucun match de Ligue 1 avec l’OM.