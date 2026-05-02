OM : pourquoi Himad Abdelli n’est pas dans le groupe pour Nantes

L’absence d’Himad Abdelli du groupe marseillais pour le déplacement à Nantes n’est pas passée inaperçue. À la veille d’un match capital pour l’avenir européen de l’OM, Habib Beye a tranché fort : le milieu offensif algérien n’a pas été retenu pour la 32e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, ce choix est directement lié à son altercation avec son entraîneur après le nul concédé contre Nice (1-1), dimanche dernier, mais aussi à des performances jugées insuffisantes depuis son arrivée.

Le contexte remonte à la fin du match face à Nice, au Vélodrome. Entré à la 81e minute, Himad Abdelli a été pointé du doigt par Habib Beye après une perte de balle sur l’action ayant conduit au penalty niçois, transformé par Elye Wahi. Toujours selon RMC Sport, l’entraîneur marseillais lui aurait reproché son entrée en jeu dans le vestiaire : « Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné ». Abdelli aurait alors répondu : « Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père », avant de conclure plus sèchement après une relance de son coach. Un échange tendu, révélateur d’un climat devenu très fragile en interne.

Mais cette mise à l’écart ne s’explique pas uniquement par cet accrochage. RMC Sport précise également que le staff reproche au joueur ses prestations décevantes depuis son arrivée, ainsi qu’un manque d’implication et d’intensité lorsqu’il est sur le terrain. Dans un moment où l’OM n’a plus le droit à l’erreur, Habib Beye a donc choisi d’écarter un joueur jugé en dessous des attentes, sportivement comme mentalement. À trois journées de la fin, Marseille, sixième, joue sa survie européenne et ne peut plus se permettre la moindre fracture interne.