Arrivé à l’OM la saison dernière après son passage à Angers, Himad Abdelli a rapidement été confronté à une période très compliquée. Dans Téléfoot, le milieu de terrain algérien a raconté son attachement au club marseillais et assumé ses performances décevantes lors de ses six premiers mois.

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Pour Himad Abdelli↗, rejoindre l’OM représentait bien davantage qu’une étape dans sa carrière. Le joueur avait grandi avec le club phocéen, mais ses premiers jours sur la Canebière ont été marqués par une grande instabilité. Trois jours seulement après sa signature, Roberto De Zerbi quittait son poste, avant un premier rendez-vous particulièrement difficile face au PSG, conclu par une défaite 5-0.

Un rêve d’enfant devenu réalité à Marseille

Au micro de Téléfoot, l’international algérien a expliqué que l’OM occupait une place particulière dans son histoire personnelle. Il a notamment évoqué les souvenirs familiaux autour du Vélodrome et le rôle de son père dans son attachement au club, bien avant son arrivée dans l’effectif marseillais.

« L’OM a toujours eu une place à part. »

Abdelli a également rappelé qu’il avait commencé↗ le football très jeune, après avoir signé au Havre à l’âge de quatre ans. En grandissant, Marseille est progressivement devenu son objectif principal, jusqu’à cette arrivée depuis Angers qui lui a permis de réaliser ce qu’il décrit comme son plus grand objectif.

Abdelli assume ses six premiers mois compliqués

Le milieu de terrain ne cherche toutefois pas à expliquer ses difficultés uniquement par le contexte traversé par l’OM. S’il reconnaît une saison particulière pour le club et les joueurs, il refuse de se cacher derrière le départ de l’entraîneur ou la lourde défaite contre le PSG pour justifier son rendement.

« Les 6 premiers mois catastrophiques ? Je ne dois pas avoir d’excuses. C’est moi, c’est mon football. »

Désormais installé dans le groupe marseillais, Himad Abdelli↗ assure avoir tourné la page de cette première période. Son discours se veut concentré sur la suite, avec la volonté de ne plus regarder derrière lui et d’avancer sous le maillot olympien.