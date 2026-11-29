L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce dimanche à Auxerre (0-2), une semaine après sa défaite à domicile contre Le Mans. Après la rencontre, Himad Abdelli a mis en avant la réaction collective et le clean-sheet réalisé par les Marseillais.

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En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre↗, les joueurs de Bruno Genesio se sont imposés 2-0 et ont retrouvé le chemin du succès. Cette victoire permet à l’OM de retrouver provisoirement le podium de Ligue 1, dans l’attente de la rencontre entre Lyon et Monaco, programmée dimanche soir.

Abdelli insiste sur la réaction marseillaise

Après la défaite concédée à domicile face au Mans la semaine↗ précédente, le résultat obtenu en Bourgogne avait une importance particulière pour le groupe olympien. Himad Abdelli a également retenu la capacité de l’équipe à préserver son avantage et à terminer la rencontre sans encaisser de but.

Surtout quand on mène 2-0 à la mi-temps… Mais aujourd’hui, on a réussi un clean-sheet. Il faut continuer, la saison sera longue.

Un bloc auxerrois difficile à bouger

Le milieu de terrain a aussi évoqué le contenu de la rencontre et les difficultés rencontrées par l’OM face à l’organisation de l’AJ Auxerre↗. Selon lui, Marseille a dû s’appuyer sur la conservation du ballon pour tenter de déplacer un bloc compact.