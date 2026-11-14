Titulaire en défense centrale, Nayef Aguerd a participé à la large victoire du Maroc face au Niger (5-1), vendredi soir à Casablanca. Les Lions de l’Atlas signent ainsi un troisième succès en trois rencontres dans les éliminatoires de la CAN 2027.

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Le défenseur de l’OM a été aligné d’entrée lors de cette rencontre largement dominée par la sélection marocaine. Aguerd↗ a passé une soirée tranquille et a contribué au succès de son équipe, qui a rapidement pris le contrôle du match face au Niger.

Le Maroc garde la tête du groupe A

Yassir Zabiri a ouvert le score, avant qu’Achraf Hakimi ne s’illustre avec un doublé. Youssef En-Nesyri et Ayoub Oufkir ont également trouvé↗ le chemin des filets, permettant au Maroc de s’imposer 5-1 au terme de cette troisième journée des qualifications. Avec neuf points pris en trois matchs, le Maroc conserve la première place du groupe A et poursuit son parcours sans faute. Cette victoire confirme également le bon début de campagne des Lions de l’Atlas, qui ont remporté chacune de leurs rencontres dans cette phase qualificative.

Aguerd retrouvera le Niger mardi

Le Maroc et le Niger se retrouveront dès mardi 17 novembre à 21 heures, au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat. Cette nouvelle rencontre offrira à Nayef Aguerd↗ une autre possibilité d’obtenir du temps de jeu avec sa sélection avant son retour à l’OM à l’issue de la trêve internationale.