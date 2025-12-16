OM : Højbjerg a tout fait !

L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AS Monaco dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses, les deux équipes auraient pu s’imposer. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette rencontre disputée au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Monaco au terme d’une rencontre intense et longtemps indécise. Dominateurs dans la possession, les Phocéens ont toutefois été mis en difficulté par une ASM joueuse et dangereuse par séquences, notamment en fin de première période. Les Monégasques ont cru ouvrir le score au retour des vestiaires, mais le but de Lamine Camara a été refusé pour hors-jeu. De son côté, l’OM a manqué de précision dans le dernier geste malgré plusieurs situations intéressantes. Gerónimo Rulli a maintenu son équipe à flot avec plusieurs arrêts décisifs face à Minamino et Balogun. À l’approche du dernier quart d’heure, le score restait toujours vierge malgré l’intensité du duel.

Greenwood décisif

La délivrance est finalement venue à la 82e minute grâce à Mason Greenwood. Parfaitement servi par Højbjerg après un mouvement initié côté gauche, l’Anglais a trouvé la lucarne d’une frappe enroulée du gauche, signant son 11e but de la saison en Ligue 1. Monaco a alors poussé très fort pour égaliser, multipliant les centres et les frappes dans les derniers instants. Rulli, encore impérial, et sa défense ont résisté jusqu’au bout, repoussant les ultimes tentatives monégasques. Cette victoire précieuse permet à l’OM de battre un concurrent direct pour l’Europe. Les Marseillais restent ainsi solidement installés sur le podium avant la trêve.

La note de Pierre-Emile Højbjerg : 7.5 / 10

Son appréciation

Le milieu danois a livré une prestation solide et complète, mêlant rigueur défensive et impact offensif. Dès les premières minutes, il s’est distingué par ses interventions décisives sur Akliouche (5e, 9e) et un sauvetage sur sa ligne face à Balogun (43e), empêchant l’OM de sombrer. Son travail de contre pressing et sa capacité à colmater les brèches ont apporté stabilité et équilibre au milieu marseillais. Mais Højbjerg ne s’est pas contenté de défendre : il a également été à l’origine de l’action du but vainqueur, en offrant une passe millimétrée à Greenwood (82e), démontrant son sens du jeu et sa lecture intelligente du match. Capitaine du soir, il a été à la fois un rempart et un organisateur, confirmant son rôle de pilier essentiel de l’OM.

