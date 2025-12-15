Surprise ! Domenech se paye l’OM et De Zerbi !

Malgré une victoire importante de l’OM face à Monaco (1-0), le club marseillais continue de susciter des critiques. Sur le plateau de L’Équipe du soir, Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’Équipe de France et figure historiquement liée à l’OL, n’a pas manqué l’occasion de livrer une analyse très sévère du jeu proposé par l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Une sortie médiatique qui s’inscrit dans une longue série de prises de position critiques de l’ancien coach à l’encontre de Marseille.

Pour Domenech, le résultat obtenu au Vélodrome ne masque en rien les lacunes structurelles de l’OM. Selon lui, la victoire face à l’AS Monaco ne doit pas faire illusion tant les problèmes seraient profonds et récurrents. Il pointe directement la responsabilité de l’entraîneur italien, arrivé avec une réputation de technicien exigeant et porteur d’un projet de jeu ambitieux.

Marseille 1 – 0 Monaco 🗣️ @RaymondDomenech : « L’OM a un problème d’organisation de jeu. Il n’y a pas d’idée. Personne ne peut dire comment Marseille joue. » 🤔#EDS #OMASM pic.twitter.com/2NQzYVtXin — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) December 14, 2025

Un problème d’organisation de jeu selon Domenech

Sur le plateau, Raymond Domenech a livré une déclaration sans détour, mettant en cause la lisibilité et la cohérence du jeu marseillais : « L’inconstance de l’OM ? C’est dû à une organisation de jeu qui n’existe pas. C’est complétement lié à Roberto De Zerbi. Comment ils peuvent se diluer autant dans un match. Ils veulent construire, attirer l’adversaire dans leur camp et ils se font prendre 5 à 6, à un moment tu changes. Leur milieu de terrain tu le cherches. A chaque Monaco a joué au milieu tranquille, ils les ont troués. Pour moi, l’OM a un problème d’organisation de jeu. Il n’y a pas d’idée. Personne ne peut dire comment Marseille joue. On ne sait pas défensivement comment ça joue, quand tu vas chercher haut tu te fais prendre dans la profondeur. Poiur moi cela s’explique par le défaut d’un jeu lisible ! »



Des propos tranchants, qui ciblent notamment le manque d’adaptation tactique et les difficultés du milieu de terrain marseillais face à un adversaire pourtant battu. Domenech insiste sur l’absence d’identité claire, tant sur le plan défensif qu’offensif, estimant que l’OM ne propose pas un football identifiable en Ligue 1.

Cette analyse contraste avec le résultat brut, mais relance le débat autour du projet de jeu de Roberto De Zerbi à Marseille. Si la victoire contre Monaco permet à l’OM de rester dans la course aux objectifs, les critiques sur l’inconstance et la fragilité collective demeurent, alimentées par des prises de parole médiatiques qui ne passent jamais inaperçues.