OM : Højbjerg donne deux bons plans mercato à Benatia !

Pierre-Emile Højbjerg a récemment participé à une opération médiatique organisée par Onze Mondial auprès d’enfants du FC Nueve, club amateur du quartier de la Cayolle, au sud de Marseille. Un moment d’échange simple et convivial, durant lequel le milieu de terrain de l’OM s’est prêté au jeu des questions… dont une a rapidement attiré l’attention.

Interrogé sur les joueurs danois qu’il aimerait voir évoluer à l’Olympique de Marseille, l’international n’a pas esquivé.

Une réponse sincère, sans arrière-pensée

Face aux jeunes licenciés, Højbjerg a cité deux compatriotes bien connus du football européen :

« Je dirais Højlund qui évolue au Napoli et Christensen, qui est à Barcelone. On en a beaucoup de forts mais comme les deux je les connais très bien, j’aurais bien profité d’eux. Mais on a une super équipe à Marseille donc les Danois, ça suffit ! »

Un propos tenu avec le sourire, sur le ton de la franchise, sans volonté d’envoyer un message au mercato. Le milieu marseillais a d’ailleurs immédiatement rappelé sa satisfaction vis-à-vis de l’effectif actuel de l’OM.

Højlund, en pleine réussite à Naples

Rasmus Højlund, aujourd’hui prêté à Naples après son transfert record à Manchester United (80 M€), réalise une saison remarquée en Serie A et en Ligue des champions.

L’attaquant danois s’est récemment illustré avec :

un doublé contre la Juventus ,

un but face au Sporting en C1 ,

un total de 6 buts et 2 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues.

Des performances qui expliquent pourquoi son nom vient spontanément à l’esprit de Højbjerg, tant les deux hommes se connaissent bien en sélection.

Christensen, un rôle secondaire au Barça

De son côté, Andreas Christensen, arrivé libre au FC Barcelone en 2022 après Chelsea, connaît une saison plus discrète.

Sous les ordres de Hansi Flick, le défenseur danois fait partie de la rotation, derrière Eric Garcia, Pau Cubarsí et Ronald Araujo avant la mise en retrait de ce dernier. Christensen figure actuellement 19e au classement du temps de jeu dans l’effectif blaugrana.