OM : Højbjerg n’a pas surnagé…

L’OM s’est incliné 0-3 face à Liverpool ce mercredi dans un stade Vélodrome bouillant. Malgré un adversaire de haut niveau, les Marseillais peuvent regretter leur manque d’intensité, de vitesse et de justesse technique… Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette rencontre disputée à Marseille.

Dominateur d’entrée, Liverpool impose un pressing haut et constant qui gêne fortement la relance marseillaise dès les premières minutes. L’OM tente de répondre en contre, notamment par Greenwood et Gouiri, mais se heurte à une défense anglaise bien en place et à un Alisson vigilant. Les Reds se montrent rapidement dangereux, avec des situations pour Mac Allister (19e) puis Salah (40e), tandis qu’Ekitiké voit un premier but logiquement refusé pour hors-jeu (24e). Marseille souffre dans les transmissions et concède plusieurs ballons dans des zones sensibles. Malgré quelques interventions défensives importantes, les Phocéens plient juste avant la pause. Sur un coup franc excentré, Dominik Szoboszlai trompe Rulli d’un tir rasant sous le mur (45e+1). Liverpool rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1-0), après une première période globalement maîtrisée.

UN OM trop timide ! Liverpool efficace !

Au retour des vestiaires, l’OM affiche un visage plus entreprenant et se procure plusieurs situations, notamment par Greenwood, qui oblige Alisson à une belle parade (52e). Marseille pousse et multiplie les incursions, mais Liverpool reste extrêmement dangereux en transition. Ekitiké touche l’équerre (59e), puis Wirtz force Rulli à s’employer (63e), confirmant la mainmise anglaise sur le tempo du match. À l’heure de jeu, les changements marseillais n’inversent pas la dynamique. Sur un centre en retrait de Frimpong, Geronimo Rulli détourne le ballon dans son propre but et permet aux Reds de faire le break (72e). En fin de rencontre, malgré une dernière tentative d’Aubameyang stoppée par Alisson (90e+1), Liverpool scelle définitivement le sort du match grâce à Cody Gakpo, auteur du troisième but dans le temps additionnel (90e+3). Géré de bout en bout, ce succès net (0-3) permet aux Reds de grimper dans le top 8, tandis que l’OM jouera sa qualification à Bruges.

La note de Pierre-Emile Højbjerg : 4 / 10

Son appréciation

Attendu comme le véritable métronome et capitaine moral de l’OM, le Danois a vécu une soirée compliquée. Pris trop facilement par Alexis Mac Allister sur une action dangereuse (19e), il a parfois semblé dépassé par l’intensité et la vitesse des transitions anglaises. Longtemps, il a pourtant tenté de maintenir l’équilibre de son équipe, multipliant les compensations défensives, les courses de couverture et quelques retours utiles (7e, 64e). À l’origine de rares séquences offensives (33e, 51e), il s’est aussi signalé par une montée intéressante en première période et une frappe manquée à la reprise (47e). Mais après la sortie de Kondogbia, son influence a nettement diminué, jusqu’à être piégé sur l’action du troisième but (90e+3). Une prestation appliquée dans l’effort, mais trop juste au regard de son statut et des attentes placées en lui.

Les notes des médias