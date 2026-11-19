L’OM ne désespère pas de recruter durant le mercato hivernal, mais sa marge de manœuvre dépendra du niveau de sa masse salariale, encadré par la DNCG. Dans ce contexte, les dossiers de Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao pourraient revenir au premier plan.

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Selon RMC Sport, Marseille travaille sur plusieurs solutions pour dégager de l’espace financièrement. Le club tente notamment de négocier avec certains joueurs un lissage de leurs revenus sur la durée, une opération qui nécessite du temps et des discussions serrées. Une autre option consiste à vendre des éléments dont les salaires pèsent lourd dans les finances olympiennes.

La masse salariale au cœur des décisions de l’OM

Dans un scénario idéal pour la direction, des portes de sortie pourraient être recherchées pour Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes ou Neal Maupay. Ces joueurs présentent toutefois un point commun défavorable : ils connaissent des difficultés sur le terrain tout en disposant de revenus élevés, ce qui complique la recherche d’un accord. Les perspectives concernant d’éventuels départs doivent être évoquées au début du mois de décembre, lors du passage de l’OM devant la DNCG↗. Le club souhaite par ailleurs préserver la stabilité de son effectif après le redressement observé ces dernières semaines, ce qui limite l’idée d’un bouleversement dès janvier.

Hojbjerg reste suivi par plusieurs clubs italiens

Pierre-Emile Hojbjerg, plus gros salaire du club, est déjà concerné par des échanges autour d’un éventuel lissage de ses revenus. Après une approche de la Roma en fin de mercato↗ estival, la Juventus et la Fiorentina pourraient aussi s’intéresser au milieu danois, dont le contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2028. Marseille et surtout Bruno Genesio souhaitent néanmoins conserver le capitaine de la sélection danoise au moins jusqu’à la fin de la saison. L’entraîneur estime que l’équilibre récemment trouvé au milieu de terrain est notamment lié au retour de Hojbjerg, qu’il avait défendu après la perte de son brassard.

La position de l’OM pourrait évoluer pour Paixao

Le cas d’Igor Paixao pourrait également être réexaminé si une offre comparable aux 30 millions d’euros proposées par Sunderland cet été revenait sur la table. L’attaquant brésilien avait finalement accepté de rester à Marseille malgré l’intérêt anglais et le forcing de Sunderland. Ses performances déçoivent depuis le début de la saison, même si Genesio↗ continue de souligner son investissement défensif. L’OM avait mobilisé son entraîneur, son président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi pour convaincre l’actionnaire de conserver Paixao ; une nouvelle proposition pourrait toutefois être étudiée différemment.