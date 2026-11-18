Le retour d’André-Frank Zambo Anguissa à l’OM semble s’éloigner. Malgré les discussions évoquées ces derniers jours, le milieu camerounais souhaiterait finalement rester à Naples jusqu’à la fin de la saison.

Voir sur YouTube

Selon Foot Mercato↗, le dossier du retour de Zambo Anguissa à Marseille a connu un sérieux rebondissement. Alors qu’une arrivée dès le mercato hivernal avait été évoquée, l’international camerounais ne souhaiterait pas quitter le Napoli en cours d’exercice, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Zambo Anguissa privilégie une fin de saison à Naples

Le milieu de 31 ans, passé par l’OM entre 2015 et 2018, entretient de bonnes relations avec Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri et les supporters napolitains. Il ne se verrait donc pas abandonner son équipe au mois de janvier, alors que Naples dispute notamment la Ligue des Champions. Cette position compromet fortement une arrivée à Marseille cet hiver. L’OM avait identifié le Camerounais comme une piste↗ prioritaire pour renforcer son entrejeu et rechercher un profil de milieu box-to-box, mais le contexte sportif et contractuel rend désormais le dossier beaucoup plus incertain.

Le statu quo pourrait s’imposer dans l’entrejeu de l’OM

Le club phocéen reste par ailleurs limité financièrement et ne prévoirait pas de faire de folie en janvier. Naples n’aurait pas davantage intérêt à se séparer immédiatement d’un titulaire important, tandis que le retour de Zambo Anguissa↗ serait désormais renvoyé à un éventuel mercato estival. Cette situation concerne aussi Pierre-Emile Hojbjerg, suivi par la Juventus. Le milieu danois pouvait être vendu afin d’alléger la masse salariale et de libérer une place pour le Camerounais, mais Grégory Lorenzi ne devrait pas laisser partir un titulaire de Bruno Genesio sans avoir sécurisé son remplacement au préalable. Si Zambo Anguissa reste à Naples, le statu quo pourrait donc se maintenir dans l’entrejeu marseillais cet hiver.