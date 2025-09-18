OM : Højbjerg, pas encore rassurant…

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette rencontre disputée à Madrid.
L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.
Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.
Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.
La note de Pierre-Emile Højbjerg – 4.5/10
Son appréciation
Titulaire dans l’entrejeu, Pierre-Emile Højbjerg a mal débuté avec une relance manquée dès la 2e minute, offrant une occasion à Mbappé. Trop passif face à Güler, il a parfois laissé des espaces dangereux. Mais le Danois s’est repris en apportant de la rigueur dans les sorties de balle, cherchant toujours à relancer proprement même sous pression. Son rythme lent a cependant pesé sur le jeu marseillais. Correct dans l’impact et l’activité, il a compensé sans totalement sécuriser sa défense. Une prestation mitigée, entre erreurs initiales et influence précieuse dans la relance.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|5/10
|
Il a parfois couru dans le vide et laissé trop de liberté à Güler entre les lignes, mais il a beaucoup compensé et toujours veillé à relancer en combinant, même sous le feu, quitte à prendre des risques. Il faut des repères comme lui dans ces conditions.
|Note de La Provence
|4/10
|
Sa première intervention catastrophique, digne d’une passe décisive pour Mbappé (2), a donné le ton de son début de rencontre. Dans le dur, le Danois quand même pris la mesure des événements. Précieux dans les sorties de balle, à défaut de bien protéger sa défense.
|Note de Maxifoot
|5/10
|Dans l’entrejeu, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été simplement correct. A l’image de son équipe, le Danois a connu un début de partie compliqué en subissant les débats, avec notamment une erreur sur le retourné de Mbappé. Par la suite, il s’est tout de même repris dans le jeu en étant capable de gratter plusieurs ballons. Puis sur le plan technique, l’ancien de Tottenham a été lui précis.
|Note de FootMercato
|4/10
|il n’a que 30 ans et joue à un rythme de vétéran. Vouloir contrôler le tempo, pourquoi pas, mais à force de jouer aussi lentement, il met son équipe en difficulté, sur le reculoir. Reste son impact physique, utile.