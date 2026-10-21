OM : Højbjerg de retour, deux absents avant Sturm Graz !

Pierre-Emile Højbjerg était bien présent à l’entraînement de l’OM ce mercredi, à la veille du déplacement à Sturm Graz. Derek Cornelius et Alexi Koum manquaient en revanche à l’appel lors de cette dernière séance avant le rendez-vous européen.

Dans son point sur l’entraînement publié ce 21 octobre 2026, La Provence confirme la présence du milieu danois avec le collectif marseillais à La Commanderie. Les Olympiens ont travaillé avant leur départ pour l’Autriche, où ils affronteront le Sturm Graz jeudi 22 octobre, à 18h45, en Ligue Europa.

Højbjerg poursuit son retour avec le groupe

Pierre-Emile Højbjerg avait retrouvé l’entraînement collectif samedi 17 octobre, sans figurer sur la feuille de match face à Angers le lendemain. Sa présence lors de la séance de ce mercredi s’inscrit donc dans la continuité de cette reprise. Elle ne confirme toutefois ni sa sélection pour le déplacement ni une titularisation dans le onze marseillais face à Sturm Graz.

Plusieurs jeunes ont également participé au travail collectif : Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf, Ibrahim Gomis, Nouhoum Kamissoko, Tadjidine Mmadi et Antoine Valero. Le staff disposait ainsi d’un groupe élargi pour cette dernière séance avant le départ.

Cornelius et Koum absents de la séance

Derek Cornelius et Alexi Koum étaient absents de l’entraînement. Les éléments disponibles ne précisent pas le motif de l’absence du jeune latéral, l’international canadien est lui forfait pour plusieurs semaines…

Ce déplacement correspond à la troisième journée de Ligue Europa. Battu par le Besiktas (4-1), puis par l’Olympiakos (0-1), l’OM attend encore ses premiers points dans la compétition. En championnat, les Marseillais restent sur une victoire 5-2 à Angers, obtenue dimanche 18 octobre.