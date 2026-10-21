OM : ce qu’il faut savoir sur le Sturm Graz

L’OM se rend à Graz jeudi 22 octobre à 18 h 45 pour la troisième journée de Ligue Europa. Son adversaire sort d’un derby remporté 6-1, mais aborde ce rendez-vous sans son gardien titulaire. Voici les repères pour connaître le Sturm Graz de Fabio Ingolitsch.

Quatrième en Autriche, invaincu à domicile en championnat

Le Sturm Graz occupe la quatrième place de Bundesliga autrichienne avec 17 points après neuf journées. Son bilan s’établit à cinq victoires, deux nuls et deux défaites, pour 16 buts marqués et dix encaissés. À domicile, il a pris dix points sur douze : trois succès et un nul, avec dix buts inscrits et trois concédés. Le Rapid compte sept points d’avance.

Les cinq derniers résultats officiels donnent une image contrastée : 0-0 contre Rennes, défaite 0-3 à Salzbourg, victoire 2-0 chez l’Austria Vienne, revers 0-3 à Bournemouth puis succès 6-1 contre le GAK. La victoire 3-1 sur le FAC, le 2 octobre, était un amical et n’entre pas dans cette série.

Diakité et Seidl, deux hommes du derby

Le dernier match a mis en lumière Oumar Diakité, auteur d’un triplé et désormais crédité de six buts en championnat par la Bundesliga. Menée 0-1, l’équipe a renversé le GAK avant la pause grâce à Weinhandl, Heil puis Diakité. Ce dernier a encore frappé deux fois au retour des vestiaires. La rencontre s’est terminée sur un sixième but signé du capitaine Jon Gorenc Stanković.

Le rôle de Simon Seidl, passeur sur trois buts après la pause, dont deux sur phases arrêtées. Luís Balbo a offert le but de Heil depuis le côté gauche ; Valmir Matoshi a participé à la combinaison menant à l’égalisation. Ces actions identifient plusieurs circuits de création, sans préjuger des choix retenus face à Marseille.

Ingolitsch dispose de plusieurs options dans son onze

Fabio Ingolitsch avait utilisé un 4-2-3-1 à Salzbourg. Son onze de départ du derby réunissait Khudyakov ; Heil, Malić, Quarshie, Koller, Balbo, Weinhandl, Gorenc Stanković, Matoshi, Seidl et Diakité. Il s’agit du dernier onze aligné, et non d’une composition annoncée contre l’OM. Koller, Weinhandl et Diakité avaient remplacé Petrović, Hödl et Beganović dans l’équipe de départ après Bournemouth.

Un gardien absent et deux visages sur la scène européenne

Daniil Khudyakov a été opéré après une fracture de la jambe survenue dans le derby. Le communiqué médical du club, daté du 19 octobre, ne fixe aucune durée d’indisponibilité. Ammar Helac l’a remplacé pendant la rencontre. Cette situation, déjà détaillée dans notre point sur l’absence du gardien, impose un changement dans le but ; le onze complet reste à confirmer.

En Ligue Europa, Graz n’a encore marqué aucun but : un nul contre Rennes puis une défaite à Bournemouth. Marseille arrive également sans victoire, après son revers contre l’Olympiakos. La rencontre, dont l’arbitre a été désigné, se disputera au Stadion Graz-Liebenau.