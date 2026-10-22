Pierre-Emile Hojbjerg a bien rejoint le groupe de l’OM pour le déplacement en Autriche. Après deux semaines d’arrêt liées à une lésion musculaire, le Danois reste cependant incertain pour une titularisation contre Sturm Graz ce jeudi soir.

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Absent lors du déplacement à Angers, Hojbjerg↗ a cette fois pris l’avion avec ses partenaires en direction de l’Autriche. Selon La Provence OM, le milieu marseillais a participé mercredi à l’ultime séance d’avant-match organisée à La Commanderie, après avoir retrouvé l’entraînement collectif samedi, quinze jours après sa blessure avec le Danemark.

Hojbjerg a effectué le déplacement en Autriche

Le retour de l’ancien joueur du Bayern Munich constitue une nouvelle positive pour le groupe olympien. Il intervient toutefois dans un contexte où le staff doit encore évaluer sa capacité à enchaîner rapidement après cette période d’arrêt, alors que la rencontre européenne se présente seulement quelques jours après le match disputé à Angers. Bruno Genesio↗ n’a pas confirmé la présence du Danois au coup d’envoi. Interrogé sur cette possibilité avant le match programmé au Stadion Graz-Liebenau, l’entraîneur olympien a laissé la décision ouverte.

« On verra demain (ce jeudi) s’il est prêt à démarrer ou pas »

Un match annoncé intense face à Sturm Graz

La décision dépendra notamment de l’état physique de Hojbjerg↗ et des exigences de l’opposition autrichienne. Genesio a décrit une équipe de Sturm Graz portée sur l’intensité et le pressing, avec la perspective de duels physiques importants dans cette rencontre. Le retour du Danois s’inscrit aussi dans un groupe où plusieurs joueurs ont récemment réintégré les options de l’entraîneur. Nayef Aguerd, « CJ » Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia avaient précédemment été cités par Genesio parmi les retours constituant une « bonne nouvelle ».