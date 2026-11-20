Pierre-Emile Højbjerg retrouve un rôle important dans l’entrejeu de l’OM sous Bruno Genesio. Ses performances récentes restent toutefois observées à travers le prisme d’une saison précédente décevante, tandis que la Juventus s’intéresse à sa situation.

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Depuis plusieurs semaines, le milieu danois affiche une régularité retrouvée avec l’Olympique de Marseille. Son retour de blessure s’accompagne de prises de décision plus convaincantes et d’un apport visible dans l’équilibre de l’équipe, même s’il conserve certaines limites déjà identifiées : un manque de vitesse, une influence parfois réduite lorsque l’OM souffre et une tendance à privilégier les passes de sécurité.

Højbjerg encore marqué par sa saison précédente

Les critiques visant Pierre-Emile↗ Højbjerg s’expliquent notamment par les attentes liées à son statut. Cadre de l’OM la saison dernière, le Danois devait apporter son expérience, son leadership et sa capacité à guider le collectif dans les moments difficiles. Sa prestation lors de la débâcle à Bruges a laissé des traces, alors que son salaire et ses responsabilités dans le vestiaire renforçaient encore les exigences à son égard.

Le milieu n’a toutefois pas donné le sentiment de se désintéresser du club. Il est resté malgré les interrogations sur son avenir, a accepté de perdre le brassard de capitaine et continue d’assumer ses responsabilités sur le terrain. Ses performances avec le Danemark, dont un but inscrit contre la Norvège malgré une défaite 3-2, vont également dans le sens d’un regain de forme.

Le système de Genesio valorise davantage ses qualités

Sous Roberto De Zerbi, Højbjerg↗ évoluait dans une équipe tournée vers la possession et devait parfois participer à la récupération sans bénéficier d’un véritable spécialiste défensif à ses côtés. Le départ de Valentin Rongier n’avait pas été compensé par un joueur présentant exactement les mêmes caractéristiques, malgré les arrivées d’Arthur Vermeeren, Matt O’Riley et Angel Gomes. La présence de Tochukwu Nnadi, davantage porté sur les duels et la récupération, modifie cette organisation. Le Nigérian permet à Højbjerg de se concentrer davantage sur l’organisation du jeu, l’orientation des attaques et l’utilisation de sa qualité de passe vers l’avant.

La Juventus ajoute une incertitude à son avenir

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus étudierait un prêt assorti d’une option d’achat pouvant devenir obligatoire sous certaines conditions, pour un montant proche de 15 millions d’euros. L’opération n’est ni actée ni accompagnée d’un accord entre les deux clubs. RMC Sport rapporte que Bruno Genesio souhaiterait conserver le Danois au moins jusqu’à la fin de la saison. À 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 et avec un salaire estimé à 500 000 euros mensuels, Højbjerg↗ représente un poids important pour la masse salariale marseillaise. Mais son départ en cours de saison obligerait aussi l’OM à reconstruire une association qui commence à donner satisfaction, alors que le club vise un retour en Ligue des champions.