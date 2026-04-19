OM : “Honte, horrible, insulte…” Daniel Riolo fracasse les joueurs marseillais !

Battu 2-0 sur la pelouse de Lorient, l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. La prestation des Marseillais a suscité de vives critiques, notamment de la part du journaliste Daniel Riolo. Au-delà du résultat, c’est l’attitude des joueurs qui interpelle.

Une prestation jugée indigne

L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 18, 2026

La défaite de l’Olympique de Marseille au Moustoir face au FC Lorient (2-0) a laissé des traces. Dans un contexte où chaque point compte en Ligue 1, ce revers pourrait peser lourd dans la course au classement. Les hommes d’Habib Beye ont affiché un visage inquiétant, loin des standards attendus pour un club de ce calibre.

Sur le réseau social X, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots. Fidèle à son ton direct, le journaliste de RMC Sport a vivement critiqué l’attitude des joueurs marseillais, pointant un manque d’implication évident.

« Mais c’est sérieux l’OM ? Sans déconner … mais quelle honte ! Mais avec un tel niveau même la Conf League ça mérite pas ! (…) L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … »

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Un signal d’alarme pour l’OM

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Au-delà du score, c’est bien le contenu qui inquiète autour de l’OM. Après un stage en Espagne censé renforcer la cohésion et la préparation, la copie rendue en Bretagne contraste fortement avec les attentes. Le manque d’intensité et d’engagement relevé par Daniel Riolo reflète un malaise plus profond.

Dans une saison où la régularité fait défaut, cette contre-performance relance les interrogations sur la capacité de l’Olympique de Marseille à atteindre ses objectifs. La réaction attendue lors des prochaines échéances sera scrutée de près, tant par les observateurs que par les supporters.