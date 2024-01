Dans un entretien accordé à La Provence, Dimitri Payet se souvient de la pression subie à Marseille. L’ancien numéro 10 de l’OM explique avoir eu des moments difficiles à cause du poids qui pesait sur ses épaules.

La Provence a publié ce jeudi un article concernant la pression de jouer à l‘Olympique de Marseille, le club le plus populaire en France. Pour Dimitri Payet, ancien joueur marseillais, cela était difficile mais il explique comment il a pu remonter la pente lorsqu’il était au plus bas mentalement.

« C’est l’équipe dont on parle le plus, celle qui est le plus critiquée dans les médias et par les supporters. Ici, c’est noir ou blanc, il n’y a aucun juste milieu. Soit tu réussis, soit tu tombes. Personnellement, quand j’étais dans le mal et qu’on me tirait dessus, on réussissait à me faire remonter la pente, se souvient Payet dans un entretien à La Provence. Mais ce n’est pas une méthode normale, donc je conseillais à mes équipiers de ne rien lire, écouter ou regarder quand ils étaient dans le dur. Si vous prenez en compte les critiques, vous ne tentez plus rien et des problèmes encore plus gros arrivent. »

Payet confirme pour l’après Brésil !

Après huit ans passés à l’OM, Dimitri Payet a été libéré de sa dernière année de contrat par Pablo Longoria cet été. Le milieu offensif de 36 ans évolue désormais à Vasco de Gama où il semble être épanoui : ‘Tout se passe bien, je suis très heureux ici et je le serai encore plus quand on aura validé le maintien. (…) Avec les supporters ça se passe bien. Vasco est un peu semblable à l’OM, je ne me sens pas dépaysé. On a des fans passionnés et nombreux« , avait confié Payet dans les colonnes de La Provence.

Le Réunionnais a évoqué son départ de l’OM: « La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. C’est un choix de la direction qu’il faut respecter, c’est comme ça. Ce n’était pas prévu mais (…) je ne me voyais pas partir au clash avec le club. J’ai pris sur moi et j’ai essayé de faire en sorte de trouver le meilleur challenge possible« .

Le meneur de jeu en a également profité pour remercier les supporters marseillais avec lesquels il a noué une relation forte durant toutes ses années: « Je voulais les remercier pour toutes ces années exceptionnelles. Merci pour tout l’amour, merci aussi pour toute la haine que vous m’avez donné. Merci de m’avoir célébré après chaque but, chaque geste. Merci de m’avoir permis de grandir, d’avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous serai reconnaissant à vie« .