OM : Igor Paixão a enfin évacué ses doutes ?

Après un début de saison compliqué, Igor Paixão a ouvert son compteur avec l’OM lors de la victoire à Angers. Son but, inscrit en fin de rencontre, a surtout permis à l’ailier brésilien de retrouver le sourire et de relâcher une pression accumulée ces dernières semaines.

Selon La Provence OM, la célébration d’Igor Paixão témoignait du soulagement ressenti par le joueur. Le Brésilien a marqué le cinquième but olympien dimanche à Angers, alors que la rencontre était déjà largement pliée par les Marseillais. Cette réalisation n’a donc pas modifié l’issue du match, mais elle a mis fin à une période personnelle difficile, entre blessures et faux départ à Sunderland.

Un premier but obtenu après plusieurs tentatives

Le but est venu récompenser une activité offensive déjà visible. D’après le récit de La Provence OM, Paixão a tenté sa chance à huit reprises, avec deux frappes cadrées, avant de trouver enfin le chemin des filets. Il s’agissait de sa dernière tentative de la rencontre, dans un contexte où les espaces s’ouvraient davantage en fin de match. Bruno Genesio a expliqué avoir conservé son ailier sur le terrain malgré deux matchs disputés intégralement contre Troyes et l’Olympiakos. L’entraîneur marseillais a notamment insisté sur l’intérêt de ces espaces pour permettre à l’ancien joueur du Feyenoord de se montrer décisif.

Ça lui fait le plus grand bien.

Une confirmation attendue contre Sturm Graz

Cette première réalisation intervient après plusieurs semaines durant lesquelles Paixão n’avait pas encore trouvé la faille. Elle constitue un repère statistique important pour l’ailier, qui devra désormais enchaîner les prestations pour confirmer ce déblocage. La prochaine occasion se présentera jeudi face à Sturm Graz, comme le rappelle La Provence OM. Le match permettra notamment d’observer si le but inscrit à Angers s’inscrit dans la continuité de ses huit tentatives et de ses deux frappes cadrées du week-end.