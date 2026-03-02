OM : Igor Paixão l’avoue, “un moment spécial pour moi”

Buteur et passeur lors du succès spectaculaire face à Lyon (3-2), Igor Paixão a été l’un des grands artisans de la victoire de l’OM. Au micro de Ligue 1+, l’attaquant brésilien a exprimé sa satisfaction tout en appelant à la continuité. Un succès précieux pour rester au contact en Ligue 1.

Igor Paixão, homme fort du succès de l’OM

L’Olympique de Marseille a renversé Lyon (3-2) au terme d’un match intense de Ligue 1, marqué par l’efficacité offensive marseillaise. Au cœur de cette victoire, Igor Paixão s’est illustré avec un but et une passe décisive pour Pierre-Émile Højbjerg, confirmant son influence grandissante dans le secteur offensif olympien.



Au micro de Ligue 1+, le Brésilien n’a pas caché sa satisfaction après ce succès : « C’est un moment spécial pour moi et pour tout le monde. J’ai réussi à marquer. J’ai réussi à donner le ballon à Pierre-Émile Højbjerg. Mon but ? C’est un super but, c’est une position que j’aime beaucoup », a-t-il indiqué.

Décisif dans les moments clés, Igor Paixão a pesé sur la défense lyonnaise par sa mobilité et sa qualité technique, permettant à l’OM de faire basculer la rencontre.

“C’est un moment spécial pour moi” 💬 Igor Paixao s’est régalé ce soir… et nous a régalé !#OMOL pic.twitter.com/ye8Vgcebde — L1+ (@ligue1plus) March 1, 2026

Un message clair pour la course au podium

Malgré la performance aboutie, l’attaquant marseillais s’est montré lucide sur les enjeux à venir. Dans une Ligue 1 resserrée en haut de tableau, chaque point compte pour la course au podium. « J’en ai mis pas mal des buts comme ça. C’était un grand moment. Classement ? C’est important pour les têtes de rester en haut, de rester au contact, de suivre le rythme. Il faut qu’on arrive à enchaîner, c’est un match difficile. »

Un discours qui traduit l’ambition du vestiaire olympien. Ce succès face à Lyon permet à l’OM de rester au contact dans la lutte pour les premières places, avec la nécessité désormais d’enchaîner pour confirmer cette dynamique positive en championnat.