OM : Igor Paixão monte en puissance ! Les notes !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4), mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené deux fois, mais ont été rejoints à chaque reprise sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Voici la note et l’appréciation de Igor Paixão lors de cette rencontre disputée à Bruges.
Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions, l’OM n’a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est donc jouée lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par Toulouse. Marseille avait idéalement lancé la rencontre : après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty et l’inscrit lui-même (2e). Toulouse réagit toutefois rapidement et égalise à la 13e minute, Yann Gboho concluant à bout portant après une tête repoussée de Charlie Cresswell sur corner. Les Olympiens dominent ensuite territorialement et se procurent plusieurs occasions, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre, mais la pause intervient sur ce score de 1-1.
L’OM encore en souffrance !
En seconde période, l’OM reprend l’avantage grâce à Igor Paixão (56e), auteur d’une frappe enroulée côté gauche qui surprend Kjetil Haug. L’avance marseillaise ne dure que quelques minutes : sur un nouveau corner, Cresswell égalise de la tête (60e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre dans une fin de match ouverte, aucune équipe ne parvient à se départager (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’échec de Leonardo Balerdi arrêté par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri offrent la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3. Marseille quitte ainsi la Coupe de France aux portes des demi-finales.
La note de Igor Paixão : 7 / 10
Son appréciation
Igor Paixão confirme sa grande forme. Après une première période plutôt discrète, l’ailier brésilien a changé le match d’un geste sublime : une frappe enroulée qui trompe Kjetil Haug (56e). Intenable sur son côté gauche, il a multiplié les provocations et a même été proche d’offrir un troisième but, avant de sauver les siens sur sa ligne en fin de match (87e). Une performance décisive et spectaculaire. Sorti à cause de cramples, il aurait pu tirer un penalty sinon…
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Tout simplement splendide en ce moment. Il a mis un peu de temps à entrer dans son match, se distinguant seulement par quelques frappes contrées en première période, et des corners pas très bien tirés. Mais sa seconde période est monumentale, avec cet enroulé du droit qui pétrifie Kjetil Haug (2-1, 56e). Il est à deux doigts de provoquer un troisième but marseillais, son centre pour Nwaneri étant dévié sur la barre par la défense toulousaine (66e). Cet hyperactif a aussi sauvé sur sa ligne une énième occasion toulousaine sur CPA, alors que Rulli était parti à la pêche (87e). Suppléé dans les arrêts de jeu par Hamed Traoré Junior (90e).
|Note de La Provence
|7/10
|
Le lutin brésilien est en confiance… Celle-ci a éclaboussé le Vel’ à chacune de ses prises de balle. Impliqué sur l’action amenant le penalty de Greenwood (1), il a aussi l’audace d’enrôler le cuir depuis une position improbable pour trouver le poteau (rentrant) opposé de Haug (56). Tranchant, il a sans cesse provoqué les Toulousains, qui n’ont jamais trouvé la solution pour l’arrêter, si ce n’est faire faute. Il sauve même un ballon sur la ligne (87). Remplacé par Traoré (90).
|Note de Maxifoot
|7/10
|De retour dans le onze titulaire après sa bonne entrée contre Lyon, l’ailier avait du feu dans les jambes. Très souvent sollicité dans son couloir gauche, le Brésilien a fait des différences sur chaque ballon touché. Il a surtout marqué un très beau but d’une frappe enroulée. Décisif aussi devant sa ligne pour dégager un ballon après une sortie manquée par Rulli en fin de match.
|Note de FootMercato
|7/10
|Il n’a pas mis longtemps à animer son côté gauche entre cette talonnade pour le centre de Medina accouchant au penalty (1ère), un ballon de but pour Aubameyang (15e) et une frappe qui partait bien (20e). Un peu plus discret en fin de première période, le Brésilien est revenu très fort en second avec ce coup de patte sublime dans le petit filet de Haug (56e) redonnant l’avantage à un OM qui était alors chahuté. Un bon retour sur Dönnum dans la demi-lune (26e) et un dégagement salvateur devant sa ligne de but sur ce corner (87e).