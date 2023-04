OM : Igor Tudor a tranché pour Issa Kaboré?

Ce dimanche face à l’ESTAC, Issa Kaboré a été l’un des joueurs en vue. Titularisé en tant que piston droit, il pourrait avoir une plus grande place dans l’effectif à la fin de la saison.

En ce début de saison, la hiérarchie des pistons semblait claire : Clauss et Tavares étaient titulaires. Kolasinac et Kaboré pouvaient avoir quelques minutes de temps de jeu à ces postes-là. Seulement, la direction marseillais ne semble pas si convaincu par le Portugais qui évolue sur le côté gauche.

Kaboré pourrait profiter de la baisse de régime de Tavares

D’après L’Equipe, la rencontre face à l’ESTAC ce dimanche pourrait être un tournant pour Issa Kaboré. Le quotidien sportif rappelle que le Burkinabé a subi un été compliqué avec une préparation tronquée à cause d’un problème de visa de travail, ce qui pourrait expliquer sa méforme en début de saison.

Maintenant qu’il est affuté et impliqué dans l’effectif, Igor Tudor pourrait lui donner une place plus importante dans la suite de la saison, surtout avec l’agacement qui régnerait autour du cas Nuno Tavares. La paire Kaboré à droite et Clauss à gauche aurait un bel avenir devant elle, d’autant plus que Mbemba aurait pris le joueur appartenant à Manchester City sous son aile.

Kaboré à 20M€, c’est non — JCDB

En mars dernier, notre consultant Jean-Charles De Bono se questionnait sur l’intérêt d’acheter Issa Kaboré au prix réclamé par Manchester City dans l’option d’achat. Pour lui, la somme de 20M€ est un peu excessive. « Pour Kaboré moi c’est clair, 20 millions c’est non. La vraie question que je me pose c’est est-ce-que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce qu’à l’OM, à part le match où il a été bon, à Strasbourg si je ne me trompe pas, il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité, il ne s’est pas imposé. À l’OM il faut réussir à s’imposer, quand tu as des défenseurs qui sont en déséquilibre sur les pistons ou quoi que ce soit, c’est là qu’il faut que tu montres ton caractère et te dire ‘tiens, là je vais profiter de la situation pour gagner cette place et pour être titulaire’. Ça n’a pas été le cas. Je pense que quand tu loupes ces marches là, le bon wagon, ça me rend plus réticent et ce même s’il est jeune. L’option d’achat j’en parle même pas parce que 20 millions pour moi c’est énorme »